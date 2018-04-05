حسن مأمون: استقبال المرأة لرجل أجنبي دون إذن زوجها «غير جائز»

قال الشيخ حسن مأمون، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن المحافظة على عفاف المرأة المسلمة وعرضها وشرفها؛ من الأمور التي حرصت الشريعة الإسلامية عليه، صيانة لها.

أوضح ذلك، في سياق رَدِّهِ على فتوي، تقول: "زوجة مسلمة على عصمة زوجها المسلم، تقابلت مع رجل أجنبي عنها لا قرابة له بها إطلاقًا، وليس برحم محرَم لها، ويقال إنه متزوج إحدى قريباتها من جهة العمومة أو الخؤولة، وهذا الرجل يقيم ببلدة أخرى، وأرادت استضافته في مسكنها الخاص- في غيبة زوجها وبدون إذنه- وإعداد مأدبة غداء خاصة به وحده، وليس في المسكن رجل إطلاقًا يستقبل هذا الضيف، بل أرادت الزوجة أن تصاحبه بنفسها عقب مقابلته لها إلى مسكنها، وأن تشترك معه هي ووالدتها المقيمة معها في المسكن بالاجتماع على المائدة وتناول طعام الغداء معه، وذلك كله في غيبة زوجها وبدون إذن منه، وأن تبقى جالسة مع هذا الضيف في أثناء الأكل، وهي غير محجبة وهو أجنبي ليس رحمًا محرمًا لها كما تقدم".

وأضاف: "ما فعلته الزوجة غير مباحٍ شرعًا؛ لقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ» رواه مسلم.. والمغيبة: هي التي غاب زوجها عن المنزل. ولزوجها الحق في أن يمنعها من هذا التصرف؛ لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ» رواه الترمذي.