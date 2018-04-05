حزب الأحرار: يجب محاكمة الداعين للصلح مع «الإرهابية»

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إن مطالبات المصالحة مع الإخوان من قبل بعض الشخصيات السياسية والإعلامية خلال الفترة الأخيرة، جاءت بإيعاذ وأوامر من المخابرات البريطانية لها، لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك، تزامنها مع طلبات أعضاء من مجلس العموم البريطاني لإشراك تلك الجماعة في الحياة السياسية بمصر من جديد.

وطالب "نجيب" محاكمة كل من يطالب أو يُرَوِّج للمصالحة مع هذه الجماعة الإرهابية التي لا تؤمن بفكرة الأوطان، مؤكدا أن المصالحة معها احتى مجرد الحديث عنها، يعد "إهانة لدماء وأرواح شهدائنا وأسرهم" تستوجب المحاكمة.