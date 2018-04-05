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اقتصاد
الخميس 05/أبريل/2018 - 05:46 م

العجز التجاري الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الدستور
dostor.org/2118505

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في فبراير الماضى إلى أعلى مستوى له في نحو تسعة أعوام ونصف العام، مع ارتفاع الصادرات والواردات إلى مستويات قياسية، لكن العجز مع الصين تقلص كثيرا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس، إن العجز التجاري زاد 1.6 %، إلى 57.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، وفي يناير الماضى، بلغ العجز 56.7 مليار دولار تعديل طفيف في الاتجاه النزولي.

وارتفع العجز بذلك للشهر السادس على التوالي، وكان العجز في تجارة السلع هو الأعلى منذ يوليو2008، بينما سجل فائض الخدمات أقل مستوى منذ ديسمبر 2012.

ويرجع ارتفاع العجز التجاري في فبراير في جانب منه إلى زيادات أسعار السلع الأولية.

وتراجع عجز تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 18.6%، إلى 29.3 مليار دولار.

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