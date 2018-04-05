تعديلات مرورية لاستكمال صيانة شارع البستان وكوبري المقطم الجديد

قررت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، إغلاق شارع البستان "في تقاطعه مع طلعت حرب" لمدة 4 ساعات، من الثانية وحتى السادسة من صباح غدٍ- الجمعة-.

كما وافقت الإدارة، على رفع "6 كمرات خرسانية" على قواعد كوبرى المقطم الجديد؛ لاستكمال تطويره وتوسعته، والذي تنفذه شركة السعداء تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12.30 ليلا وحتى السادسة صباح غدٍ وبعد غد.

ووافق اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، على منح شركة مصر للتأمين تصريحا؛ لتغيير برج تكييف مركزي باستخدام ونش عملاق، على أن تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة، بإجراء التحويلات اللازمة، وتعيين الخدمات، ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.