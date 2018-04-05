عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات الرئاسية عن طريق إضافتها على فواتير الكهرباء، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، موضحةً أنه لم يتم إضافة أى غرامات على فواتير الكهرباء بخصوص المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما كشف مركز المعلومات، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم ولن يتم إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشددة على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لجميع المواطنين المدرجون داخل منظومة البطاقات التموينية، موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.