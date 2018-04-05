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الخميس 05/أبريل/2018 - 05:33 م

«البحوث الاجتماعية» تطرح روشتة لعلاج ظاهرة الباعة الجائلين

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
مرام ممتاز
dostor.org/2118495

قدّم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراسة أجراها حول ظاهرة الباعة الجائلين مشكلات وحلول، أشرفت عليها الدكتورة رباب الحسيني، حلولًا لعلاج هذه الظاهرة من جهة المسئولين، إضافة إلى بعض الحلول التي قدمها الباعة الجائلون أنفسهم.

ومن هذه الحلول إرساء مبدأ التشاركية، وذلك من خلال جعل الباعة الجائلين طرفًا أصيلًا في حل مشكلاتهم على أن تكون النقابة التابعين لها هي الوسيط الشرعي، وإصلاح القوانين المتعلقة بالباعة الجائلين في الشوارع، حيث يعود آخر قانون لعام 1957، وما تم إدخاله من تعديلات ارتبط برفع الغرامات وتغليظ العقوبات، بيد أن هذه الظاهرة مشكلة في حد ذاتها وعرضًا وانعكاسًا لمشكلات المجتمع من بطالة وارتفاع الأسعار وغيرها، وتحسين أحوال المجتمع اقتصاديًا والذي يعتبر سبب تفريغ الباعة.

ومن الحلول التي طرحها الباعة الجائلون، توفير فرص عمل مناسبة تدر دخلًا، وخاصة لشباب الصعيد للحد من الهجرة الداخلية، وتوفير أماكن بديلة، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين في نفس الأماكن التي يعملون بها بشكل حضاري وإكسابهم شرعة الوجود من خلال التراخيص، ودفع الإيجارات وتجميع الباعة في أسواق محددة.

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