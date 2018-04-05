ملحم زين: مصر بلد الأمن والأمان (صور)

عقدت إدارة «طابا هايتس» مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، للنجم اللبناني ملحم زين، على هامش فعاليات مهرجان دعم السياحة في سيناء.



وأكد زين خلال المؤتمر دعمه للحفلات التي تقدمها «طابا هايتس»؛ لإثبات أن مصر بلد اﻷمن والأمان في ظل ما تعانيه أغلب الدول العربية من الفوضي والأزمات السياسية والاقتصادية.



وأضاف: أن مصر الأخ الأكبر لباقي الدول، وأنها السند والداعم الأول للجميع، والرسالة من وراء إقامة مهرجانات طابا الغنائية هي إثبات أن مصر بخير وأنها مستقرة وآمنة، وأن من أوهمونا بأن هناك ثورات ربيع عربي ضحكوا علينا بعد ذلك - حسب وصفه.



وأعلن خلال المؤتمر أنه يحضر مفاجآت كثيرة لجمهوره المصري، وقرر عمل سجلات مصرية لإشباع رغبة جمهوره المصري.



وقال زين: إن بدايات بهاء سلطان تشبهه إلى حد ما، وتربطه علاقة صداقة قوية بعدد كبير من النجوم خاصة نجوى كرم.



وكشف أنه يحضر لأغنيتين سنجل سيتم طرحها بعد موسم الصيف.