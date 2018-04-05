محمد الباز يكتب: العُقد النفسية التي تحكم ديك «المصري اليوم» الرومي

- مجموعة داخل «المصرى اليوم» جعلت الجريدة ضد الدولة.. بينما رئيس التحرير والعضو المنتدب مغلوبان على أمرهما

- صلاح دياب رفض طلب رؤساء التحرير الذين تعاقبوا على الجريدة إبعاد «الشباب الفوضويين» عن صُنع القرار

- صلاح دياب اعتقد بعد 25 يناير أنه واحد من صُنّاع السياسة المصرية.. وعندما جاء السيسى وقف موقف العداء منه

- مؤسس «المصرى اليوم» اشترى مجموعة من «اللقطاء» أصحاب التوجهات المعادية للدولة





أشفقت بشدة على عدد من الزملاء الصحفيين فى «المصرى اليوم»، عندما جعلوا من أنفسهم سهامًا فى معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فلا الحوار معهم، ولا النقاش عنهم، ولا الأمر يخصهم من قريب أو بعيد، فما أكتبه هنا يسعى وراء تفكيك ظاهرة معقدة ومتشابكة اسمها صلاح دياب.



لصلاح وجوه كثيرة تتعدد بتعدد مصالحه، وهى متشعبة ومتجاوزة للحدود، ولأنه يعرف جيدًا أن كثيرًا من هذه الوجوه قبيح، لارتباطها بالبيزنس، فهو يحاول جاهدًا إخفاءها، وإبراز وجه واحد منها فقط، هو وجه مؤسس صحيفة، وهو وجه «براق».



وإذا أراد الزملاء الذين يتخذون من صلاح رمزًا لمعركة، يدافعون عنه ويصدون ما يعتقدون أنه يمسهم، ويصدرون البيانات- جاءت كلها بالأمر- أن أكون صريحًا معهم، فليس لدىّ ما أقوله إلا أن بارون الصحافة والثروة الكبير يأخذ منهم أدوات لتجميل وجهه، وتزيين ملامحه، والهروب بهم من مواجهة مرآته التى يبدو أمامها عاريًا تمامًا.



قبل أن يصدر صلاح دياب «المصرى اليوم»، مع شركاء آخرين، كان مجرد رجل أعمال، تتعامل معه الصحافة كغيره من فئة رجال الأعمال، كلهم متهمون بالنسبة لنا حتى يثبت العكس، وهو نادرًا ما يثبت، فلم يكن لديه هم سوى تضخيم ثروته بكل الطرق المستقيمة والملتوية، وإذا كان هناك من يشكك أو يتشكك فيما أقوله، فليذهب فقط إلى أرشيف المحاكم ويسأل عن موقف الرجل القضائى، وينقب فى الاتهامات التى وجهت إليه، بعضها لا يزال قائمًا، والبعض الآخر تخلص منه بشطارة مجموعة من المحامين وليس لأنه صاحب حق.



بعد أن صدرت «المصرى اليوم» حدث تحول هائل فى حياة صلاح دياب، دخل مساحات جديدة من البيزنس، وجرت عليه وبه تغييرات نفسية هائلة، جعلته يعتقد أنه يمتلك ما لا يوجه به الرأى العام فقط، ولكن ما يغير به أنظمة ويسقط حكومات ويهز عروشًا، أصبح الرجل، الذى يتخفى بصفقاته عن العيون، يزاحم نجوم المجتمع وصناع السياسة الكبار.



لم تكن «المصرى اليوم» أبدًا صحيفة مهنية يسعى صناعها وراء الخبر والتحقيق والحوار، لم يعملوا يومًا من أجل الحقيقة التى يتغنون بها، ولكنها كانت مجرد عصا استخدمها آخرون فى هدم وطن، أو بالأدق فى تشكيل وطن بمزاج يختلف تمامًا عما يريده أهلنا البسطاء ويسعون خلفه، وأعتقد أن آباء «المصرى اليوم» الأوائل ممن ساهموا فى صناعتها لو كتبوا شهادتهم على ما جرى، لوجدنا أنفسنا أمام جريمة كاملة فى حق الوطن، وهى جريمة لن يغفرها هذا الوطن، ولن يغفرها أبناؤه.



لن أذهب بكم بعيدًا، لقد تواصلت بالفعل مع واحد من آباء «المصرى اليوم»، أحتفظ باسمه، أعرف دوره جيدًا فى صناعة الجريدة، يعرف الكثير، تواصلت معه على هامش أزمة مانشيت الانتخابات الرئاسية، الذى كان دليلًا على حالة العوار التى تعيشها الجريدة، التى يساق العاملون فيها إلى ما يريده صاحبها.



تعجب الصديق الصحفى الكبير من اعتذار «المصرى اليوم» عن المانشيت الأزمة، قال لى: خطيئة الجريدة المهنية لن يغفرها الاعتذار، أو تلك الحجج التى يسوقونها بأن هناك من يوقع بينهم وبين النظام، والحقيقة أن هناك من يقوم بهذا الدور داخل الجريدة وليس خارجها، وهو ما جعل «المصرى اليوم» تقف كل يوم موقف المتهم فى نظر الشعب المصرى، لأنها خلطت بين السياسة والمهنة، والكل يعلم أن رئيس التحرير الحالى مغلوب على أمره، بل والعضو المنتدب أيضًا، وقد اُختزل دورهما فى تقديم الاعتذارات الواحد تلو الآخر، مثلما حدث من قبل مع السعودية والإمارات لارتباط صاحب الجريدة بمصالح عديدة معهما.. أما النظام المصرى، والذى رفض أى صفقات مع صاحب الجريدة، فكان جزاؤه الهجوم المتواصل وافتعال الأزمات وتبنى مواقف الخصوم والنفخ فى النار طوال الوقت، ولولا أن الناس غضبوا من مانشيت الانتخابات ما اعتذرت الجريدة بشكل يفتقد إلى كل أشكال المهنية والحنكة الصحفية.



عاب الصحفى الكبير على من يعتبرهم أبناءه، رباهم على يديه داخل الصحيفة، غضبهم من أى حديث على صحيفتهم، وكان الأولى بهم أن يغضبوا ضد من صنعوا من الجريدة معارضة واضحة لحساب مالكها وتحقيقًا لمصالحه، وكأنهم عمال تراحيل يحملون عبء المواجهة، بينما يحقق مقاول الأنفار المكاسب كاملة، فهو يستخدمهم كوقود للنار التى يشعلها فى وجه النظام.



آوى صلاح دياب- من خلال ابنه توفيق الذى لا علاقة له على الإطلاق لا بالسياسة ولا بالصحافة- مجموعة من الشباب الفوضويين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم شباب ثائر، وكما يقول الصحفى الكبير: رفض صلاح دياب كل طلبات رؤساء التحرير الذين تعاقبوا على إدارة الصحيفة بإبعاد هؤلاء المدعين للثورية، لأنهم ورطوا الصحيفة فى معالجات كانت تتسق مع أجنداتهم الخاصة، بل كان يغدق عليهم بالعطايا، ويمنحهم ثقته، ويجعل صوتهم فوق صوت الجميع، فأصبحوا أقرب إلى محمية مهنية داخل الصحيفة، مطمئنين إلى أن كل ما يفعلونه سيكون محميًا بسلطة صاحب المحل.



سأترك شهادة أحد مؤسسى «المصرى اليوم» قليلًا، لأتوقف عند عُقد أساسية تحكم صلاح دياب اليوم، فبعد ثورة ٢٥ يناير أصبح صلاح يعتقد أنه واحد من صناع السياسة المصرية، بمقدوره أن يُشكل حكومات ويُسقط أخرى، يأتى بوزير، ويقف خلف طرد وزير آخر، وقد زاد نفوذه بفعل السنوات الرخوة التى عاشتها مصر، لكن كل ذلك تبخر على يد عبدالفتاح السيسى، الذى قرر أن تكون هناك دولة، يعرف فيها كل مواطن دوره، فالسياسى سياسى، والصحفى صحفى، ورجل الأعمال رجل أعمال.

حال السيسى دون أن تختلط الأدوار أو تتشابك، وهو ما لم يعجب صلاح دياب فيما يبدو، كما لم يَعجب كثيرين، وهو ما أورثه ألمًا نفسيًا قرر أن يتخلص منه بأن يجعل من نفسه ندًا للسيسى، بل قاده ضلاله إلى أنه يمكن أن يكون يدًا قوية تواجه النظام المصرى وتجبره على أن يفعل ما يريده دون أن يعترض طريقه أحد.

كان صلاح دياب يخطط للعب دور سياسى، دون أن يشارك فى المساهمة الحقيقية فى بناء هذا الوطن، كان يعتقد أن السيسى سيعمل وحده، وليس عليه إلا أن يجلس فى مقاعد المتفرجين، ومن هذه المقاعد يتحول إلى ناقد أو هادم لما يفعله الرئيس، لكنه أدرك من اللحظة الأولى أن الرئيس يحدد الأدوار بدقة.



إن صلاح دياب واحد ممن حضروا لقاء المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٤ بوفد من رجال الأعمال، حدد السيسى أولوياته، وشرح لرجال الأعمال خطته، وبعد أن انتهى من الكلام، تحدث صلاح دياب، قائلًا: ربنا يوفقك يا ريس. لكن السيسى قطع عليه الطريق، قال له: تقصد ربنا يوفقنا جميعًا، لأننا سنعمل سويًا، لقد منحتكم مصر الكثير، والآن آن الأوان لتردوا لمصر بعضًا مما منحتكم إياه.

فى هذا اللقاء أعلن عبدالفتاح السيسى، ربما للمرة الأولى، أنه يحتاج من أجل بناء البلد أكثر من ١٠٠ مليار دولار، ولأن صلاح يعرف ما الذى يقصده الرئيس فقد قرر أن يقف فى طريق تحقيق هدفه، وهو أن يساهم رجال الأعمال بقدر فى توفير هذه الأموال، التى اعتبرها السيسى حق البلد، وليست منّة أو صدقة من رجال الأعمال.

دون التطرق إلى تفاصيل يعرفها صلاح دياب جيدًا، كما يعرفها المقربون منه، قاد رجل الأعمال ما يمكن اعتباره حملة منظمة لمنع رجال الأعمال من التبرع لصندوق «تحيا مصر»، كان يتواصل معهم تليفونيًا، ويطلب منهم ألا يبادروا بالدفع، لأنهم لو فعلوا هذا مرة، فسوف يفعلونه ألف مرة، ولن يكف النظام عن مطالبتهم بالمزيد، ولا يمكن لصلاح دياب أن يُنكر ذلك، فهو يعرف أسماء من تحدث معهم، كما أنهم يعرفون ذلك جيدًا.

يمكن أن يحتج صلاح دياب علينا بأنه دفع أكثر من مرة لصندوق «تحيا مصر»، ورغم أن هذا ليس منّة ولا تفضلًا منه أبدًا، إلا أنه لم يفعل ذلك إلا من باب مسايرة الأمور، ومحاولة منه ليثبت أنه لا يعمل ضد الدولة المصرية، وهو الأمر المكشوف تمامًا، فرجل الأعمال لم يستطع أن يتملص أبدًا من مسئولية التبرع لصالح المشروعات القومية، لكنه نقل الحرب مع النظام إلى ساحة جريدته.



وهنا أعود مرة أخرى إلى شهادة الصحفى الكبير الذى بنى جزءًا من مجد «المصرى اليوم»، فأجده يقول: هناك توجه لدى صاحب «المصرى اليوم» باستبعاد كل من يؤمن بالدولة والرئيس من على مائدة صنع القرار التحريرى فى الجريدة، وتقريب وحماية كل من يؤمنون باللا دولة.



تقود مجموعة المنتفعين من توجهات صلاح دياب صناعة الأزمات، ثم نجد من يخرج بعد ذلك ليعتذر، متحججًا بأن الجريدة تعمل من أجل الدولة، دون أن يكون هناك دليل واحد على ذلك، ويفسر الصحفى الكبير الأمر بأنه أشبه ما يكون بلعبة توزيع الأدوار، فهناك من يفتعل الأزمة، وهناك من يعتذر عنها ويطلب العفو والسماح، وهى لعبة أصبحت مكشوفة، ومن المفروض أنها لا تنطلى على أحد الآن، لأنها أصبحت مكشوفة جدًا.



لم يكتف صلاح دياب بمجموعة الصحفيين الصغار الذين يكونون شلة ابنه توفيق، وهى شلة بالمناسبة لا تحظى بدعم توفيق، على عكس ما يريد أبوه، كما يدعى البعض، فأبوه يؤيدهم ويدعمهم ويمنحهم العطايا الكثيرة، ويكفى أن تعرف أن هناك تفاوتًا ضخمًا بين ما يحصل عليه هؤلاء وما يحصل عليه الصحفيون الآخرون الذين يعملون من أجل الصحافة فقط.



لكن هناك مَن يمكن اعتبارهم «لقطاء صلاح دياب»، وهم مجموعة من الكتّاب أصحاب التوجهات المعادية لثوابت الدولة المصرية، وهؤلاء لا يكتبون ما يقتنعون به فقط، ولكنهم يترجمون أفكار وتوجهات صلاح، ولا يمكن لعدد منهم إنكار أنه يتواصل معهم طالبًا منهم الكتابة فى موضوعات معينة، بل يلوم على بعضهم أنهم لا يهتمون بالكتابة ضمن توجهات الجريدة، وإذا احتج صلاح مثلًا بأنه يستكتب بعضًا من الكتّاب الذين يدعمون خط الدولة، ولا يمنعهم من كتابة ما يريدون، سأقول له إنه لا يفعل ذلك إلا من أجل إخفاء الوجه القبيح للقطائه، مصدرًا لنا نفسه على أنه صاحب جريدة، ليبرالى، يسمح لأصحاب التوجهات المختلفة بالتنفس على صفحات جريدته، فهذه واحدة من أكاذيبه، فكثير مما ينشر على صفحات «المصرى اليوم» فى صفحات الرأى يمكن أن نعتبره جريمة سياسية كاملة فى حق الوطن.



لا يعانى صاحب «المصرى اليوم» من خلل مهنى فقط يقوده إلى تقديم معالجات مختلة- سيأتى الوقت لتذكير الجميع بها- لكنه يعانى أيضًا من خلل نفسى ضخم يقوده إلى مواجهة يعتقد هو أنها عنيفة مع النظام المصرى ومع عبدالفتاح السيسى شخصيًا، وهو أمر لا يخضع هنا للتفسير السياسى بقدر ما يخضع للتحليل النفسى.



لا أعرف هل يعرض صلاح دياب نفسه على طبيب نفسى أم لا؟!، بالمناسبة هذا ليس عيبًا، الشخصيات المحترمة فى كل دول العالم تفعل ذلك، لكنى أعتقد أنه ضرورة، من أجل أن يتخلص من العقد النفسية التى تحكم علاقته بالنظام المصرى والأجهزة المصرية جميعًا، فالرجل من فرط ما حققته جريدته خلال السنوات الماضية من نجاح (تم فى أغلبه بسبب الظروف السياسية وليس بسبب الكفاءة وحدها)، يعتقد أنه أقوى من الجميع، بل صور له خياله المريض أنه أقوى من رئيس الدولة، وهو ما يجعله يتصرف على طريقة الديك الرومى الذى لا يمكن أن يكسره أحد، رغم أنه فعليًا لا يتجاوز فى حجمه بالنسبة للدولة المصرية أكثر من فأر مذعور يحاول أن يخرج من مأزقه الحالى، دون أن يجد مخرجًا مناسبًا.

هل أحدثكم عن العقدة النفسية والسياسية الكبرى التى يعانى منها صلاح دياب؟

أعتقد أنه آن الأوان لذلك تمامًا.



لا يُحب صلاح دياب وجود عبدالفتاح السيسى فى السلطة، ولا يُحب أن يكون للجيش أى دور فى حياتنا، وذلك لسبب بسيط أنه لا يستطيع أن يعيش إلا فى وجود دولة رخوة، ولذلك كان طبيعيًا أن يحتفى احتفاءً ضخمًا بوصول الإخوان إلى السلطة، وبدلًا من الحديث عن الجماعة أخذ يهمز ويلمز فى الجيش المصرى، فنجاح مرسى بالنسبة له وتسلمه السلطة لم يكن مجرد وصول مدنى إلى الحكم فى مصر، ولكنه كان «إنهاءً لستين عامًا من حكم العسكر» هكذا قال، وهكذا عبرت صحيفته.



هل أُذكره وأذكِّر كل من يعملون معه بشىء؟

على صلاح دياب أن يعود إلى أرشيف صحيفته، أن يتوقف قليلًا عند العدد الصادر فى ١ يوليو ٢٠١٢، وهو العدد التالى لتسلم محمد مرسى السلطة فى معسكر الهايكستب، كان المانشيت الرئيسى لصحيفته هو «مصر تودع ٦٠ عامًا من الحكم العسكرى»، وجاءت الشوارح على النحو التالى: «مرسى يتسلم السلطة رسميًا، والمشير يؤدى التحية العسكرية لأول رئيس مدنى.. الرئيس يشكر القوات المسلحة ويعلن تفرغها لحماية البلاد وعودة المؤسسات المنتخبة لدورها.. مرسى: أتحمل مسئوليتى عن الشعب والجيش... ومصر الآن دولة مدنية ولا عودة للوراء».



كان يمكن لـ«المصرى اليوم» أن تحتفى بمحمد مرسى، لكنها اختارت طريقها المعتاد وهو الطعن فى الجيش والإساءة إليه، صورت الأمر وكأن الجيش كان قابعًا على صدور الناس، وجاء الرئيس المدنى ليخلصنا من ذلك.



لا يحمل صلاح دياب تقديرًا للمؤسسة العسكرية، والدليل على ذلك غلاف مجلة «السياسى»، التى كانت تصدر عن المؤسسة، ووضع صلاح كل إمكانياته تحت أمرها وأمر من يعملون فيها، ووفر لها دعمًا هائلًا، على غلاف العدد الثالث الصادر فى ١٩ يوليو ٢٠١٢، أى بعد أيام قليلة من صعود مرسى إلى الحكم، كانت صورة لبيادة جيش والعنوان «٦٠ سنة»... ليجعلك تقرأ العنوان هكذا «٦٠ سنة بيادة»... وهو طعن مباشر فى الجيش ودوره وما قام به فى تاريخ مصر، وهو ما يؤكد أننا أمام رجل كاره تمامًا للجيش المصرى، أو على الأقل يريد أن يعمل الجيش طبقًا لما يراه هو صحيحًا، أو لنكن أكثر دقة لما يرى أربابه وممولوه أنه كذلك.



لا أتحجج على صلاح دياب بشىء، ولا أقرأ ما فعله قراءات مغرضة، كل ما أفعله أننى أضع ما فعله أمامكم، ولن ألتفت إلى كل ما يقوله عن نفسه، ولا عن معالجاته، فما يفعله ليس سوى توزيع أدوار فقط، ينفذ الجريمة ثم يخرج من يدافع عنه ويعتذر، معتقدًا أن الأمور ستمر دون أن يتوقف عن العبث بهذا الوطن، الذى منحه ثروته ومجده ولم يحصل منه إلا على النكران والجحود التام.