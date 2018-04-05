مجلس الدولة يهنئ السيسي بفوزه في «الرئاسة»

تقدم مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام، وأعضاء المجلس الخاص وجميع مستشاري المجلس، بأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري، التي توجت بإعلان فوزه بولاية ثانية بانتخابات الرئاسة، متمنين له التوفيق والسداد في آداء هذه المهمة العظيمة برئاسة جمهورية مصر العربية.



وأكد المجلس أن ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق، إنما يعبر عن حب وتقدير الشعب بكافة طوائفه للرئيس، ويظهر التأييد الكبير لما قام به من عمل دؤوب ومضني في سبيل إعادة بناء مصر الحديثة.