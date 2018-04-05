القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
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الخميس 05/أبريل/2018 - 05:22 م

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
هالة أمين
dostor.org/2118485

«وامرأةٌ تدخل الأربعين بكامل مِشْمِشِها».. هكذا وصف الشاعر محمود درويش السيدات الجميلات فى قصيدته «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، فيما تعزز ذلك التوصيف دراسة أجراها موقع «الديلى تليجراف»، تؤكد أن ٩٦٪ من النساء فى عمر الأربعين يفُقن الفتيات الشابات، سواء فى الجمال، أو اختيار الملابس، أو فى طرق الحياة التى يعشن بها.


ذكرت الدراسة أن أكثر من ثلثى النساء فوق الأربعين يعتبرن أنفسهن فى بداية حياتهن، وتشعر ٥٩٪ منهن بالحيوية والشباب كما لم يكن فى أى وقت مضى، ويرجع ذلك إلى تركيزهن على الصحة واللياقة البدنية، فيما تؤكد الدراسة أن ٨٤٪ من تلك الشريحة لا ينتبهن إلى أنهن تقدمن فى العمر.
وترى الدراسة أنه بحلول عام ٢٠٢٠، سيكون ثلث القوى العاملة من النساء فى المملكة المتحدة فى عمر أكبر من ٥٠ عامًا، وسيسيطرن على ٨٠٪ من الثروة فى بريطانيا.
وتوضح الدراسة أن النساء فى الأربعين والخمسين يعشن بشكل مختلف عن الجيل الذى سبقهن، حيث ترى أن ٩٠٪ منهن يتمتعن بمواهب أكثر وبقدرات أكبر من جيل أمهاتهن فى نفس العمر، وترى أن النساء فى ذلك العمر، وما بعده، لم يعدن يربطن أنفسهن بحياة نوادى «الروتارى»، وحفلات الشاى، والثرثرة على الأرائك، التى تعودت شرائح كثيرة من السيدات على الانغماس داخلها.
وتشير الدراسة إلى أن إبداع عدد من السيدات فى تلك السن، ألغى فكرة الركون إلى حياة البيوت، بدعوى تقدم العمر، ومن أمثال هؤلاء المبدعات: نيكول كيدمان، وجوليا روبرتس، ومونيكا بيلوتشى، كما لفتت إلى أن الرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون، متزوج، ويحب امرأة تكبره بـ٢٥ عامًا.
ودائمًا ما تنجح فى تصنيفات المجلات الكبرى مثل «بيبول» و«فوج»، نجمات أكبر من ٤٠ أو ٥٠ عامًا، فيما فازت نساء من تلك الشريحة بألقاب أجمل امرأة فى العالم، والأكثر إثارة، حتى إن جوليا روبرتس كانت على غلاف «بيبول» كأجمل امرأة فى العالم، العام الماضى.. وتؤكد الدراسة أنه لا فروق جوهرية بين جوليان مور، التى تبلغ من العمر أكثر من ٥٦ عامًا، وإيما واتسون، التى تبلغ من العمر ٢٧ عامًا، على الرغم من فجوة السن التى تخطت ٣ عقود.
وتقول الدراسة: «نساء الأربعين والخمسين، منخرطات ومؤثرات بشكل متزايد فى العالم، فى جميع المجالات السياسية، والفنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعسكرية، وغيرها، وهن دائمًا ما يبقين متصلات بالتكنولوجيا، ولديهن أصدقاء من جميع الأعمار، فهن يشاركن، ويخاطرن، ويتسمن بالعاطفة، والرحمة، والإبداع، والثقة، والتعاونية، والعقلية العالمية».
ووفقًا لإيلين لانجر، أستاذة علم النفس بجامعة هارفارد، فإن النساء اللواتى يهتممن بمسألة العمر، ويخشينه، هن أكثر عرضة لمظاهر التقدم فى السن، بخلاف اللواتى يعشن حياتهن وتفاصيلها دون النظر للعمر.
وترى الدراسة أن ٦٧٪ من النساء، فوق سن الأربعين، يشعرن بمزيد من الثقة أكثر مما كن عليه قبل عقد من الزمن، وأكثر طموحًا أيضًا فى الوصول إلى الأحلام، ومواجهة التحديات الصعبة، فى حين يشعر ٦٣٪ منهن بتفاؤل كبير بشأن المستقبل.
وتقول إن ما يقرب من ٨٠٪ منهن يتمتعن بشهية قوية لاستكشاف وتجربة أشياء جديدة، ويشعرن بثقة كبيرة فى قدراتهن وآرائهن، فلا توجد أى حدود عمرية للحب أو الطموح أو المغامرة أو تحقيق الذات بالنسبة للنساء.
وتشير الدراسة إلى أن بعض منتجى مستحضرات التجميل يثيرون مخاوف تقدم العمر فى نفوس السيدات، للترويج لمنتجاتهم التى يدعون أنها تعمل على الحفاظ على جمال المرأة وحيويتها، حيث يبلغ حجم تلك التجارة نحو ٢٥٠ مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو ٣٣٠ مليار دولار فى عام ٢٠٢١.

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