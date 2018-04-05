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الخميس 05/أبريل/2018 - 05:21 م
ماجد حبته
ماجد حبته

حصانة «المليارديرات» النسبية!

dostor.org/2118483

حسب الطلب، يحاول البعض منح حصانة لرجال الأعمال، المليارديرات، من الملاحقات القانونية عن جرائم ارتكبوها بـ«تسييسها» أي بردها إلى أسباب سياسية. وغالبًا نكتشف أن تلك المحاولات، أو التحليلات «ليست سوى خزعبلات»، كما وصفها ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، وهو يرد على مَن أرجعوا إلقاء القبض على ضياء الدين محمدوف، إلى صراع داخل (أو بين) أجنحة السلطة!.

الطلب (أو الأمر) قد يأتي من المليارديرات (المتهمين) أنفسهم، عبر وسائل إعلام تابعة لهم. وقد يأتي من دول (أو كيانات) تربطها بهم (أو تربطهم بها) علاقات اقتصادية أو سياسية أو علاقات من نوع آخر، مخابراتية مثلًا. وأحيانًا يأتي الطلب أو الأمر من دول لا علاقة لها بالمليارديرات، ويكون السبب هو علاقتها المتوترة بالدولة التي ألقت القبض عليه. وقد يجتمع ذلك كله، بالإضافة إلى وجود متطوعين لا تحركهم طلبات أو أوامر، بل يدلون بدلوهم (أي بجردلهم) على سبيل المجاملة، أو بحسن نية متأثرين بـ«الزن» الذي هو أقوى تأثيرًا من السحر!.

ضياء الدين محمدوف، ملياردير روسي، يرأس إحدى الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية هناك. وبعد إلقاء القبض عليه، أمرت محكمة في موسكو، بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق في اتهامه باختلاس ٢.٥ مليار روبل (٤٤ مليون دولار تقريبًا) من الأموال العامة، وعدة جرائم أخرى. وبشكل قاطع، نفى «الكرملين» وجود أي دوافع سياسية. غير أن صحفًا غربية ربطت بين إلقاء القبض على المذكور، واقتراب موعد تشكيل حكومة روسية جديدة، زاعمين أن هناك علاقة قوية تربط بين المتهم وديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، الذي قيل إنه لن يظل في منصبه خلال ولاية «بوتين» الرابعة!.

غير مزاعم علاقته القوية بـ«ميدفيديف»، لمجرد أن رجل الأعمال كان زميل دراسة لنائبه، أركادي دفوركوفيتش، أضافت صحف غربية أن إلقاء القبض على «محمدوف» أحدث صدمة كبيرة في الأوساط الاقتصادية في البلاد، واستعادت من أرشيفها ملف رجل الأعمال الملياردير ميخائيل خودوركوفسكي، المقيم حاليًا في سويسرا، مع أن ملفه الفعلي، وليس ذلك الموجود في أرشيف الصحف الغربية، كان حافلًا بالجرائم الاقتصادية في أواخر أيام الاتحاد السوفييتي. إذ كان أبرز مَن استحوذوا على مفاتيح اقتصاد البلاد، وراكموا ثروات فاحشة عبر شرائهم «برخص التراب» ممتلكات القطاع العام في مزادات علنية صورية.

بالتزوير والاحتيال، تمكن «خودوركوفسكي»، من شراء مجموعة «يوكوس» النفطية، ليتحول إلى واحد من مليارديرات روسيا. وحتى يضمن حماية الولايات المتحدة، كان يخطط لدمج «يوكوس» مع شركة «إيكسون موبيل» النفطية الأمريكية. وكان له أيضًا نشاط سياسي، عبر دعمه لعدد من الأحزاب أمريكية الهوى والولاء. كما كان مؤيدًا لغزو أمريكا للعراق، الذي عارضته روسيا. وظل يلهو ويلعب، حتى تم إلقاء القبض عليه، وبعد محاكمته وإدانته بالاختلاس والاحتيال والتزوير وخلافه، صدر الحكم بسجنه ١٥ عامًا، بينما لم تتم إدانته عن سلسلة اغتيالات راح ضحيتها منافسوه. ومع ذلك كان الإعلام الغربي يصفه بأنه سجين سياسي!.

عشر سنوات قضاها «خودوركوفسكي» وأواخر سنة ٢٠١٣، تقدم بالتماس إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يطالب فيه بالعفو عنه «لأسباب إنسانية»، حددها في مرض والدته. ولأسباب غير مفهومة أصدر «بوتين» مرسومًا بالعفو عنه، وفور الإفراج عنه توجه إلى ألمانيا، ثم انتقل إلى الإقامة في سويسرا، وأطلق من فرنسا في سبتمبر ٢٠١٤ حركة اسمها «روسيا المنفتحة»، دعا فيها معارضي «بوتين» إلى التوحّد ونبذ الانقسام، ويصفه الإعلام الغربي، الآن، بأنه أحد أبرز معارضي الرئيس الروسي!.

الصيغة التي تعامل بها الإعلام الغربي مع إلقاء القبض على «محمدوف»، ومع إلقاء القبض، ثم سجن «خودوركوفسكي» وغيرهما، تختلف كثيرًا عن الصيغة التي تعاملت بها، مثلًا، مع إلقاء القبض على رجال أعمال سعوديين، بينما لم نر تعاملًا، بأي صيغة، غير التجاهل التام، مع رجال أعمال تونسيين، تم إلقاء القبض عليهم وحوكموا عسكريًا، أبرزهم شفيق جراية الذي كانت السياسة حاضرة بقوة في حالته، وكان يمكن جدًا اللعب بكارت استقالته من الحزب الحاكم، حزب نداء تونس، ووصفه لقيادات الحزب بأنهم «بقايا نُخب تافهة لا تريد تطوير أفكارها».

في تلك الحالة، حالة «جراية»، لم تعلن صحف غربية أو شرقية، عن إصابة الأوساط الاقتصادية بصدمة كبيرة أو صغيرة في البلاد أو خارجها. كما لم تلتفت إلى أي تبعات اقتصادية أو سياسية قد تنتج عن سجنه، أو إلى تأثير ذلك على الاستثمار الأجنبي أو... أو... إلى آخر الأسطوانة التي تكرر تشغيلها حتى صارت «مشروخة»، والتي ترسلها دول (أو كيانات) مع الطلب أو الأمر، إلى وسائل إعلام، غربية ومحلية، كلما تم إلقاء القبض على رجل أعمال في روسيا، مصر أو غيرهما من الدول التي تتربص بها تلك الدول أو الكيانات!.

حصانة المليارديرات، إذن، ليست مطلقة بل نسبية، أو حسب الطلب، كما ذكرنا في البداية. ولو لم يكن مثال «جراية» كافيًا، وهو واحد من عشرات رجال الأعمال التونسيين، يمكنك أن تقوم بتنشيط ذاكرتك أو تستعين بصديق، وتعقد مقارنة بين الصيغة التي تم بها التعامل مع خبر إلقاء القبض على صلاح دياب وولده، وتلك التي تم (أو لم يتم) بها التعامل مع عشرات رجال الأعمال، تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم قبل وبعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وأعتقد أنك وقتها ستغنّي من قلبك: «أنا كنت باحب المُطْلق.. دلوقتي باموت في النسبي»!.

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