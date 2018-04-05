محافظ جنوب سيناء ضيف برنامج «بيلا إيچبت» على قناة النيل الدولية

يحل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضيفا على برنامج "بيلا إيچبت"، عبر شاشة قناة النيل الدولية، يوم الأحد المقبل.



ويتناول "فودة" الحديث عن أهم المشروعات في مدينة شرم الشيخ، والدور الذي لعبه أبناء المحافظة إبان "25 يناير"، ودور كل مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير جنوب سيناء، وخصوصا مدينة السلام، وكذلك خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.



وقالت تغريد حسين رئيس قناة النيل الدولية إن اللقاء يمثل دعوة مهمة من المحافظ لمخاطبة السياح الأجانب حصريا على شاشة المحطة، كما يعد ترويجًا لمدينة السلام.



برنامج "Bella Egypt" تقديم أشرف الجندى، إعداد وإخراج سعيد قاطون، مساعد مخرج أحمد حسن خليل، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، مدير إنتاج فارس عبد الوهاب، مونتاج معتز مدحت، عمرو عادل.