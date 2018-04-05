عبدالرحيم طايع يكتب: يا ليتنى لاعب كرة

اجتمع عدد كبير من المثقفين المعتبرين فى ناديهم المفضَّل، كانوا ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة، ويتوزَّعون بين الفنون والآداب والعلوم، ولهم الدراية الكبرى بالوطن وحركتى الاقتصاد والمجتمع فيه.. ناقشوا الأحوال، وصدحوا بالآلام والآمال، وعلى قدر ما اختلفوا اتفقوا على أن لاعبى الكرة الآن هم الأغنى والأقوى، بل قال أحدهم، باللفظ، وهو النابغة فى تخصصه جليل الشأن: يا ليتنى لاعب كرة.

فى الحقيقة لم يجانبهم الصواب، ولم يبتعدوا عن الصورة الواقعية قيد أنملة؛ فالمتأمل فيما يجرى على الساحة المصرية سيجد لأصواتهم صدى منطقيًا، وسيدرك أن شاغل الناس حاليًا هو «عبدالله السعيد» وليس «المتنبى»، وأنه هو الزعيم وليس «عادل إمام»، وأن قصته فاقت القصص وسعره زاد على الأسعار ومصيره غلب المصائر.

لم يخطئ المثقف حين عالن رفقته، صادقًا أو ساخرًا، بأنه يتمنى لو كان لاعب كرة ولم يكن كائنًا ينتمى إلى أية قيمة جادة أدنى انتماء.. فلماذا يصِرُّ الإنسان على أخذ الأمور بجدية، بينما اللعب هو المُرْبِح واللاعب هو الرَّابِح؟! الرياضة مهمة بالتأكيد.. كرة القدم لا غنى عنها بطبيعة الحال، لكنها فى النهاية مجرد لعبة وليست تلخيصًا للحياة، وفى الأفق مسارات أبلغ، يمكن اعتبارها رياضات أيضًا.. رياضات ذهنية ووجدانية، بعضها لا يخلو من إعمال للجانب البدنى بآلية ليست عنيفة.. عمومًا لا بأس باللعب.. سيما كرة القدم؛ فالمال بيديها وسلطة الترفيه المضمونة!.

منذ فترة قريبة اشترى النادى الأهلى- أكبر الأندية المصرية والإفريقية- لاعبًا صغير السن بثمانية وثلاثين مليونًا (لاعب إنبى السابق «صلاح محسن»)، وقيل حينها إنها صفقة القرن الرياضية المحلية، وهى بالفعل كما قيل؛ فالمدقق فى ثمنه سيدرك الفارق العظيم بين من نزلوا الملعب، والذين لم يميلوا فى حياتهم ميلًا كبيرًا إلى اللعب.. إن ثمنه يساوى أجيالًا وأجيالًا من المبدعين الواعين النبهاء على مدى الدهر.. وقد يقول قائل: إن اللوحة الفنية التاريخية، فى أوروبا، تباع بأكثر من ذلك بكثير.. وأقول: هذه أوروبا التى علمت مواطنيها تقدير الفنون، وفرضت على الغرباء الأثرياء مثل ذلك، وأنا أتحدث عن بلادنا ومعاناة كُتَّابها وفنانيها وعلمائها وحيرتهم بأفكارهم النَّيِّرة وأعمالهم الفذة وحيرة ورثتهم من بعدهم بها.

إن «عبدالله السعيد»، كمثال، لاعب رائع متميز، هو الأهم فى مركزه كما يصفه النقاد الرياضيون، وأحد الذين يعتمد عليهم ناديهم اعتمادًا كليًا والمنتخب الوطنى كذلك، وله فى نفوس الجماهير ما له من المكانة، لكنه وقَّع لأكبر ناديين فى مصر فى وقت واحد «الأهلى والزمالك» ضاربًا بالمبادئ عرض الحائط، ومحدثًا فتنة رياضية كبرى، كمن أربكه الطمع إرباكًا، وأنساه أنه يعيش فى وطن يحاول أغلبية أهله اختصار طعام يومهم فى وجبة واحدة، ليس كأوروبا وأشباهها، وأن مبلغًا زهيدًا كالألف جنيه أكثر ما يكون أكبر أحلامهم.. والعجيب خروجه من الجريمة النكراء بشهرة مضاعفة.

مثلًا لا يبيع شاعر قناعاته مهما كان الثمن، ولو باع طردته الأقلام والأوراق وعزلته، وعلى كل حال فلا ثمن للشاعر فى بلادنا، وما زالت القصيدة فى مصر رخيصة الثمن؛ فلا يشترى نشرها «خرطوشة سجائر»، والشاعر لا يعرفه أحد ومسكنه الشارعُ، وقضيته إجادة التعبير عن الأفراح والأتراح، ورسم الطريق الأنور لوطنه ومواطنيه، لكن لاعب الكرة يسكن الفيلا التى بحمامين للسباحة، وكثيرًا ما يخفق ولا تتم محاسبته، ولو سار على قدميه أمتارًا راكنًا عربته الفخمة؛ تدافع عليه المعجبون، وضج المكان بالتصفيق وصيحات الإكبار، واتسعت العيون بالدهشة.

بالنسبة للاعب العظيم «محمد صلاح» فلا يُشَقُّ له غبار فى مجاله طبعًا، لكن كم من فيلسوف عبقرى متفوِّق فى مجاله هو الآخر، ومع ذلك لا ينال من الاهتمام المادى والمعنوى عقلة إصبع مما يناله لاعبنا المحترف العظيم! لا أحب أن يبدو كلامى مسفِّهًا للاعبين أو متربِّصًا، معاذ الله، بهم، لكن ما يحدث فى بلادنا البسيطة المتواضعة الساعية إلى الوقوف على قدميها بثبات شنيع الوصف خطأ وخلط وغطرسة.. المصريون يحبون لاعبى الكرة حبًا خاصًا فريدًا، لكن تستفزهم المبالغات وتطعنهم من الخلف الخيانات؛ فيكون غضبهم حينئذ أعلى من الرضا.. ومهما سكتوا لا يكونون مُتَغَاضِين! لست مقتنعًا بأن كرة القدم صارت أغلى شىء ببلادى العريقة.. فهناك الأغلى لا ريب!.