هاني شاكر رئيسًا شرفيًا لـ«مهرجان الأغنية العربية»

أصدر الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، قرارًا بتولي الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والأستاذ بمعهد الكونسرفتوار، الرئاسة التنفيذية لمهرجان الأغنية العربية المصورة، والتي تقام ضمن فعاليات مونديال القاهرة في دورته السابعة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.



وتمَّ الاتفاق مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لاستمراره كرئيس شرف لمهرجان القاهرة للأغنية العربية، بناءً على قرار الاتحاد الصادر برقم 405 لسنة 2018 والمتضمن تكليف الدكتور علاء سلامة بالرئاسة التنفيذية للمهرجان في دورته السابعة ومنحه جميع الصلاحيات نظرًا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وتطبيقية وفنية كبيرة في مجال الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة والمتميزة في هذا المجال.



وأضاف أنَّ هذا الإجراء جاء تأكيدًا على التعاون المثمر والمستمر بين المونديال والفنان هاني شاكر كأحد رموز الفن والغناء بالعالم العربي وتأكيدًا على رئاسته الشرفية للمهرجان التي وصل بها إلى وجدان العالم العربي طوال فترة رئاسته.

