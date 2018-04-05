القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
فن
الخميس 05/أبريل/2018 - 05:16 م

هاني شاكر رئيسًا شرفيًا لـ«مهرجان الأغنية العربية»

هاني شاكر
هاني شاكر
حسين الجندي
dostor.org/2118474

أصدر الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ورئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، قرارًا بتولي الدكتور علاء سلامة، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والأستاذ بمعهد الكونسرفتوار، الرئاسة التنفيذية لمهرجان الأغنية العربية المصورة، والتي تقام ضمن فعاليات مونديال القاهرة في دورته السابعة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وتمَّ الاتفاق مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لاستمراره كرئيس شرف لمهرجان القاهرة للأغنية العربية، بناءً على قرار الاتحاد الصادر برقم 405 لسنة 2018 والمتضمن تكليف الدكتور علاء سلامة بالرئاسة التنفيذية للمهرجان في دورته السابعة ومنحه جميع الصلاحيات نظرًا لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وتطبيقية وفنية كبيرة في مجال الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة والمتميزة في هذا المجال.

وأضاف أنَّ هذا الإجراء جاء تأكيدًا على التعاون المثمر والمستمر بين المونديال والفنان هاني شاكر كأحد رموز الفن والغناء بالعالم العربي وتأكيدًا على رئاسته الشرفية للمهرجان التي وصل بها إلى وجدان العالم العربي طوال فترة رئاسته.

موضوعات متعلقة

«أوال» للإنتاج الفنى تنتهى من تسجيل الأغنية الرسمية لمهرجان مسقط السينمائى

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 4 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 4 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ 5 أيام

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ 5 أيام

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ 5 أيام

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

مقتل بائع وإصابة 2 فى مشاجرة على أسطوانات الغاز بالجيزة

رحلة المال الملوث.. ٥ محطات رئيسية في قضية التمويل الأجنبي (تفاعلي)

تاريخنا على الرصيف.. تفاصيل بيع الأبواب الأثرية المصرية فى مزاد Stockton Street (تفاعلي)

«الصحة»: إصابة 10 مواطنين في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

سر رجل السويس العارى

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

ألبومات الصور

بالصور.. كنيسة المهد تستعد لاستقبال «النور المقدس»

«عبدالغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

محافظ الوادى الجديد: المواطن هو الرادع الأساسى للفساد

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من «الوزراء» بشأن «تطبيق غرامات التخلف عن الانتخابات»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

سر رجل السويس العارى

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

كشكول

ياسر رشاد الرائد المثالي لمحافظة الشرقية

اليوم انتهاء المقابلات الشخصية للراغبين بالعمل في الكنترولات الثانوية

القاهرة والدقهلية وقنا بالمقدمة في مسابقة اوائل الطلبه الثانوية

رئيس الجامعة الألمانية: سخرنا كل قدراتنا لدعم التنمية بمحافظة الأقصر

عميد تربية المنوفية يكرم الفائزة بذهبية الجودو

الأمصار

قطر تشارك في بطولة كوبا أمريكا 2019

مبعوث الأمم المتحدة يدعو لضبط النفس على حدود غزة وإسرائيل

مشاركة طفلة تبلغ 11 عاما في ألعاب الكومنلوث

لافروف: روسيا والصين لن يسمحوا بتعديل الاتفاق النووي الإيراني

الأمم المتحدة تكثف تفتيش سفن المساعدات لليمن

ads
منوعات

الدهن في العتاقي.. 96% من السيدات فوق الأربعين أكثر أنوثة وحيوية

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك