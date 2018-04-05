ضبط عاطلين بتماثيل أثرية في التبين

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التبين برئاسة المقدم هاني حداد، رئيس المباحث، من القبض على تشكيل عصابي مكون من عاطلين عثر بحوزتهما على 9 تماثيل آثرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للنقيب إسلام جبران، معاون مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من «حسن ربيع» (30 سنة- عاطل) و«أدهم سمير» (25 سنة- عاطل) بالقدوم لدائرة القسم لبيع كمية من القطع الآثرية، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمَّ القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 9 تماثيل آثرية وتمَّ القبض عليهما.

بمواجهتهما أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد البيع والاتجار في الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

