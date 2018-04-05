ولي العهد السعودي يزور فرنسا الأسبوع المقبل

أكدت مصادر في قصر الإليزيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



وذكر مصدر أن فرنسا والسعودية تخططان لـ"شراكة استراتيجية جديدة" فيما يواصل ولي العهد برنامجه بشأن رؤية 2030 لفصل اقتصاد المملكة عن صادرات النفط.



وقال مصدر في الاليزيه إن فرنسا تأمل في الاستثمار مع السعودية في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة بدلا من الاكتفاء بدخول مناقصات لعقود على فترات متباعدة في المملكة، كما كان الحال في الماضي.