«الحلاج» رئيسًا للشركة المتحدة لمشتقات الغاز
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف المهندس هشام فتحى عبد الصمد الحلاج رئيسًا للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، حركة تنقلات وترقيات جديدة شملت تكليف المهندس هشام فتحى عبد الصمد الحلاج رئيسًا للشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC).
تستعد كنيسة المهد للروم الأرثوذكس، تحت رعاية، المطران ثيوفيلكتوس، الوكيل البطريركى فى مدينة بيت لحم، للاحتفال باستقبال النور المقدس، يوم السبت المقبل. وقام شباب الكنيسة بتزيين شارع النجمة التاريخى ...
أناب وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، اليوم الخميس، اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن وسط الصعيد لمنح 12 ضابطًا وفردًا أنواط الامتياز والاستحقاق في محافظات الوادي الجديد وسوهاج ...
شنت قوة من وزارة الداخلية والمتمثلة فى رجال الأمن المركزى وبعض القيادات المكلفة بتأمين محطة مترو أنفاق العتبة، اليوم الخميس، حملة لإزالة الباعة الجائلين من ميدان العتبة. فيما حاول عدد من الباعة ...