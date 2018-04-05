«الحلاج» رئيسًا للشركة المتحدة لمشتقات الغاز

محافظ الوادى الجديد: المواطن هو الرادع الأساسى للفساد

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، إن المواطن هو الرادع الأساسى للفساد في المصالح والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون إيجابيًا ويبلغ الجهات الرقابية المنوطة لإجراء ...