بغداد تسمح بإشراك البيشمركة مع القوات العراقية في كركوك

كشف مصدر رسمي عراقي، اليوم الخميس، عن إشراك نخبة مُحددة من البيشمركة الكردية لحفظ الأمن في كركوك الغنية بالنفط.



وقال المصدر الحكومي لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» ببغداد: «إن التحالف الدولي اتفق مع الحكومة العراقية على إشراك مجموعة معتدلة، وذات مهنية عسكرية من قوات البيشمركة الكردية، مع القوات العراقية لحفظ الأمن في كركوك، ذات المكونات المختلطة».



وأضاف المصدر أن بغداد وافقت على العرض، الذي يشمل بالتحديد إشراك عناصر البيشمركة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

