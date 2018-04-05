وزير الصحة يعرض على إسماعيل نتائج زيارته لمستشفيات بورسعيد

التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، كلًا من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمتابعة ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، المقرر أن يتم البدء بتطبيقها فى محافظة بورسعيد.

واستعرض اللقاء نتائج زيارة وزير الصحة لمحافظة بورسعيد، التي جاءت للتعرف علي أرض الواقع علي الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المستشفيات، والوحدات الصحية، ونسب الانجاز الخاصة بها.