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الخميس 05/أبريل/2018 - 04:33 م

بيونج يانج ترغب في العودة للمحادثات بشأن «البرنامج النووي»

كيم جونج أون
كيم جونج أون
جهاد الخطيب
dostor.org/2118435

أبلغ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الرئيس الصينى، شى جين بينج، خلال محادثاتهما فى بكين الأسبوع الماضى، موافقته على العودة إلى المحادثات السداسية بشأن برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

ونقلًا عن عدة مصادر على صلة بالصين وكوريا الشمالية، ذكرت تقارير يابانية، أن هناك وثائق صدرت بعد اجتماع كيم وشى، أفادت بأن كيم أبلغ مضيفه بموافقته على استئناف المحادثات السداسية التى عقدت آخر جولاتها عام 2009.

وحينها، أعلنت بيونج يانج انتهاء المحادثات التى كانت تنعقد بشكل متقطع، وأنحت باللائمة على العدوان الأمريكى، وكانت المحادثات تضم إلى جانب الكوريتين كلًا من الولايات المتحدة وروسيا واليابان والصين.

وقالت المصادر إنه من المرجح أن ينقل كيم رغبته فى استئناف المحادثات إلى الرئيس دونالد ترامب خلال قمة لهما، من المقرر أن تنعقد فى مايو المقبل، لكن من غير الواضح إن كان ذلك يعنى استئناف المحادثات فعليًا أم لا، ولم يتسن الاتصال بمسئولين صينيين للحصول على تعقيب.

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