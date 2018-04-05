سقوط «نشالة مترو الأنفاق» في السيدة زينب

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، من ضبط ربة منزل، تخصصت في نشل المواطنات داخل عربة سيدات المترو في السيدة زينب.



ورد لقسم شرطة سادس مترو الأنفاق، بلاغ من «ر. ع. ص»، 30 سنة، بسرقة إحدى السيدات حافظة النقود الخاصة بها، وبداخلها 2620 جنيها، بأسلوب المغافلة حال تواجدها داخل عربة السيدات، بإحدى قطارات المترو في محطة السادات.



وبعرض صور المسجلين سرقات بالقسم على المذكورة تعرفت على «ه. م. أ»، 55 سنة.



تم إعداد عدة أكمنة سرية، تمكن أحدها من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بمحطة السيدة زينب، وبحيازتها المسروقات.



بمواجهة المتهمة بما هو منسوب إليها، اعترفت بارتكابها الواقعة، وبالكشف عنها جنائيا تبين أنها مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية «تبديد».



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.