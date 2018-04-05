بكين: توصلنا مع موسكو لاتفاقات جديدة حول كوريا الشمالية

أعلن وانج أى، وزير الخارجية الصينى، أنه تم التوصل، خلال لقائه نظيره الروسى سيرجى لافروف، إلى اتفاقات جديدة حول كوريا الشمالية.



وقال وانج أى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فى موسكو، اليوم الخميس: «لقد أجرينا مع الوزير لافروف تبادلًا شاملًا للآراء حول آخر تطورات الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، وتوصلنا إلى اتفاقات جديدة».



وفيما يتعلق بعلاقات بكين مع واشنطن، قال وانج إن الحرب التجارية التى شنتها واشنطن على الصين تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتُقوّض أسس النظام التجارى العالمي.



وأضاف وانج: «اقتصاد الصين والولايات المتحدة مندمجان بشدة، وإذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أنه بمساعدة السياسة الحمائية يمكن أن تستفيد، فهى مخطئة».



وتابع قائلًا: «إن الاقتصاد العالمى وصل بالكاد إلى مرحلة الانتعاش ونمو التجارة العالمية، ولكن الولايات المتحدة بحجة الحماية المزعومة تلجأ إلى حرب تجارية»، مشيرًا إلى أن هذه الهيمنة الاقتصادية الأمريكية السافرة خطيرة، وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وأسس النظام التجارى العالمى.