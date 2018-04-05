سقوط متهم بسرقة حقيبة بمحطة سكك حديد المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا من ضبط ع. أ. ج 20 سنة، محكوم عليه هارب في قضيتين أخرهما قضية "تبديد" لقيامه بسرقة حقيبة المدعوة، ن. م. ع، 41 سنة، أثناء وجودها داخل قطار الإسكندرية – الأقصر، عقب وصوله محطة سكك حديد المنيا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أنكر ارتكابه الواقعة.

من جانبه، أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة المنيا، لقيده وعرضه على النيابة.

