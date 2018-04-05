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الخميس 05/أبريل/2018 - 04:25 م

«سلامة»: تدخل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولى

الاحتلال
الاحتلال
محمد جعفر
dostor.org/2118423

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن قواعد الاشتباك التي يتم تحديدها للجيوش، وعناصر إنفاذ القانون المختلفة، وحالات وتوقيت اللجوء للقوة المسلحة أثناء العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع الاضطرابات والتوترات، يضعها العسكريون والقانونيون ويصادق عليها السياسيون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "لا تتعامل الجيوش مع التوترات الداخلية إطلاقًا، ولكن حين تتفاقم الأوضاع وتتحول التوترات إلي اضطرابات وتعجز الشرطة عن كبحها وخمدها تتدخل الجيوش لمجابهة الاضطرابات".

وتابع:" أن المسئولية القيادية عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة من جانب جيش الدفاع الإسرائيلى يتحملها رئيس الوزراء الإسرائيلي وكل المسئولين المشاركين في المصادقة علي الخطة العسكرية للتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين الأبرياء العزل.

وطالب: "يجب علي الفلسطينيين توثيق الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لكلا من القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنساني، وإعداد ملف قانوني متكامل لمخاطبة المجتمع الدولي، والرأي العام العالمي، واستغلال ذلك التوثيق لدي المحكمة الجنائية الدولية، والدول الأطراف فى اتفاقية جينيف الرابعة عام 1949م لمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال".

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