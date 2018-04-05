الثلاثاء.. «البدوي» يتقدم باستقالته من رئاسة الوفد

أكد طارق سباق، القيادي الوفدي، أن اجتماع الثلاثاء المقبل المقرر أن يعقد لتسليم رئاسة الحزب للمستشار بهاء أبوشقة، سيجرى خلاله إلقاء الدكتور السيد البدوي كلمة أمام أعضاء الهيئة العليا، ثم يتقدم باستقالته من منصب رئيس الحزب، وذلك لأن فترة ولايته ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل، مما يتطلب تقدمه باستقالته حتى لا يصبح الوفد برئيسين طوال شهرين.

وفاز المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الوفد السابق، برئاسة الحزب فى الانتخابات التى أجريت في الثلاثين من مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أكد "سباق" أن المجموعة المعاونة للمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب المنتخب تفاضل بين ثلاثة أسماء لتولي منصب السكرتير العام وهم: محمد عبدالعليم داود، وحسين منصور، وطارق سباق، مشيرًا إلى أن الاختيار سيخضع لشرط الكفاءة والقدرة على الإدارة وتنظيم صفوف الحزب.