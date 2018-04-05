«المشاط»: إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية يونيو المقبل
وأكدت المشاط، في الجلسة الحوارية بعنوان السياحة والاقتصاد المنعقد اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتكون مجالس معبرة عن وجهة نظر القطاع الخاص ويكون لها دور فعال في تعديل التشريعات القوانين الحاكمة للقطاع السياحي منذ سنوات طويلة وأصبح عائقا لتطور الصناعة.
وكشفت الوزيرة، إن إجمالي تكلفة الحملات المشتركة بالخارج بلغت 9 ملايين دولار، وبلغ ما تم سداده حتى الآن مليون دولار فقط.
وشددت، على ضرورة سداد كافة المستحقات المتأخرة للشركاء بالخارج؛ للحفاظ على سمعة مصر.