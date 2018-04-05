«المشاط»: إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية يونيو المقبل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها يونيه المقبل، عقب انتهاء لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية، من تعديلات اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، وإجراء حوار مجتمعي للتوافق على كافة بنود التعديلات.

وأكدت المشاط، في الجلسة الحوارية بعنوان السياحة والاقتصاد المنعقد اليوم الخميس، على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتكون مجالس معبرة عن وجهة نظر القطاع الخاص ويكون لها دور فعال في تعديل التشريعات القوانين الحاكمة للقطاع السياحي منذ سنوات طويلة وأصبح عائقا لتطور الصناعة.

وكشفت الوزيرة، إن إجمالي تكلفة الحملات المشتركة بالخارج بلغت 9 ملايين دولار، وبلغ ما تم سداده حتى الآن مليون دولار فقط.

وشددت، على ضرورة سداد كافة المستحقات المتأخرة للشركاء بالخارج؛ للحفاظ على سمعة مصر.

