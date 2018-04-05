ضبط عاطل وفتاة استوليا على حوالات بريدية من مكاتب الإسكندرية

تمكنت مباحث النقل والمواصلات، من ضبط فتاة وعاطل تخصصا في الاستيلاء على الحوالات البريدية من مكاتب البريد في الإسكندرية.



وردت معلومات لفرع مباحث البريد، بمنطقة غرب الدلتا، مفادها وجود صرف 10 حوالات بريدية من بعض مكاتب البريد التابعة لمنطقة الإسكندرية تتراوح قيمتها بين 3000 جنيه و20 ألف جنيه، خلال الفترة من 16-11-2017 حتى 4 أبريل الجاري، لصالح «أ.م.ح» وزوجته «ه.ص.ع»، واردة لهما من أماكن مختلفة داخل الجمهورية، حيث تم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد للإخطار فور ورود حوالات بريدية لأي منهما.



تم إخطار اللواء قاسم حسين قاسم، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي أمر بتشكيل فريق بحث وضبط مرتكبي تلك الوقائع.



وأثناء تنفيذ الخطة وردت حوالة على مكتب بريد باسم الثانية والمرسلة من «ك. ا. ح» بقيمة 3000 جنيه، وعليه تم إعداد عدة أكمنة، حيث تمكن أحدها من ضبط المذكورة حال قيامها بصرف الحوالة، وتبين أنها تدعى «ه. ص. ع» 31 سنة، وبرفقتها «أ. م. ح» 30 سنة (زوج المذكورة).



بتطوير مناقشتهما عن سبب إرسال تلك الحوالات لهما في فترة وجيزة، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما، يستهدف النصب على أصحاب السيارات المسروقة، عن طريق الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام هؤلاء الأشخاص بإعادة سياراتهم نظير تحويل مبالغ مالية لهما على عدد من مكاتب البريد المختلفة.



حرر المحضر اللازم إدارة شرطة البريد، وتم إرسال المتهمين لقسم شرطة أول المنتزه، لقيده وعرضه على النيابة.