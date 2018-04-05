رحلة المال الملوث.. ٥ محطات رئيسية في قضية التمويل الأجنبي (تفاعلي)

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، بقبول الطعون المقدمة من 16 أمريكيًا - بعضهم مصريين حاصلين على الجنسية الأمريكية – وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 1110 لسنة 2012 قصر النيل والمعروفة بـ«التمويل الأجنبي، وإعادة المحاكمة.



وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كلًا من: «أحمد شوقي هيكل، أحمد عبد العزيز عبدالعال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبد العزيز، باسم فتحي علي، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري».. يرصد «الدستور» بعض المحطات التي مرت بها القضية خلال ستة أعوام.



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