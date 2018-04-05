ضبط وكيل مكتب بريد استولى على مبالغ مالية من «فيزا» أحد العملاء

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط «ع.ف.ا»، 33 سنة، وكيل مكتب بريد التابع لمنطقة بريد البحيرة، بتهمة اختلاس مبلغ 1380 جنيهًا قيمة مرتب أحد عملاء المكتب محل عمله، مستغلًا وجود الفيزا كارت والرقم السرى الخاص بالعميل بحوزته في إدكو.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بسداد المبلغ.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



حُرر عن الواقعة المحضر اللازم إدارة شرطة البريد، وأرسل بالمتهم إلى مركز شرطة إدكو، لقيده وعرضه على النيابة العامة.