البورصة تمهل 34 شركة شهرًا قبل تغريمها بسبب القوائم المالية

طالبت لجنة القيد بالبورصة المصرية 34 شركة بإعداد القوائم المالية السنوية، واعتمادها من الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.



وأضافت البورصة، منذ قليل، أنها قررت التنبيه على الشركات بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية بحد أقصى 3 أشهر من الجمعية العامة، من تاريخ نهاية السنة المالية، طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، مستقبلًا، لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالى وفقًا للعقد المبرم.



وحددت البورصة الشركات المستهدفة على النحو التالى: الصخور العربية، والأخوة المتضامنين، ومرسيليا المصرية، ومصر جنوب إفريقيا، ورواد مصر للاستثمار السياحى، وجولدن بيراميدز بلازا، والمجموعة المصرية العقارية، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وأسيك للتعدين- أسكوم، وحديد عز، والسويدي إليكتريك، وإم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، والخدمات الملاحية والبترولية - مارديف، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشارم دريمز للاستثمار السياحى، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، والعبوات الطبية، وجي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، والعقارية للبنوك الوطنية للتنمية، والاستثمار العقارى العربى، وجنوب الوادى للأسمنت، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب)، والقلعة للاستشارات المالية، والأهلى للتنمية والاستثمار، وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد، ونايل سيتى للاستثمار، وبلتون المالية القابضة، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، ووثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، وشهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة.