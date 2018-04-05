ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية فى الغربية

تمكنت مباحث الاتصالات من ضبط شبكة لتمرير المكالمات الدولية في محافظة الغربية دون الحصول على التراخيص اللازمة.



وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية، مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية باستخدام دائرة ربط على رقمي تليفون أرضي ( محدد ) والمتعاقد عليها من شركة " TEDATA " لتوصيل خدمة الإنترنت ومسجلة باسم كا من ( ف. م. ز – م. ف. م)



وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من ضباط مباحث الإدارة وقوة من الشرطة السريين تنسيقًا ومديرية أمن الغربية وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى العنوان المشار إليه وبتفتيش العقار في تواجد أحد ذويهما تم ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل عددها 11 جهازًا، ومجموعة كبيرة من المشتركات الكهربائية والأسلاك الخاصة بالشبكة والكوابل والوصلات التليفونية.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحررت المحاضر اللازمة فرع مباحث تليفونات طنطا، وتم إرسالهما بالمضبوطات لمركز شرطة السنطة لقيده وعرضهما على النيابة.

