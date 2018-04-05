ضبط ربة منزل استولت على مبالغ دون حق من معاش تكافل فى المنيا

تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط أ. م. ر 39 سنة، لقيامها بالاستيلاء على مبلغ 8107 جنيهات قيمة معاش التكافل والكرامة، من مكتب البريد التابع لمنطقة بريد المنيا.



وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقامت بسداد المبلغ.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، إدارة شرطة البريد وأرسل بالمتهمة لمركز شرطة ملوي لقيده وعرضه على النيابة.

