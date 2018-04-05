البورصة: كوبون نقدي مقترح بـ7 جنيهات لـ«مصر للألومنيوم»

قالت إدارة البورصة إن مجلس إدارة مصر للألومنيوم تقدم بمقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين، بواقع 7 جنيهات للسهم.



وأضافت البورصة أن إفصاح الشركة كشف عن أنه من المقرر توزيع الكوبون من الاحتياطيات الأخرى البالغة 2.79 مليار جنيه.



وفي مطلع أبريل الجاري، قالت مصر للألومنيوم إن الجمعية العامة العادية اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بأرباح قدرها 1.78 مليار جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.1 مليار جنيه، موزعًا على 275 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات.



وأظهرت المؤشرات المالية للشركة، خلال النصف الأول من العام المالي 2017 -2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 53% على أساس سنوي، لتصل لـ1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.