بالفيديو.. «تواضروس»: توما «الشكاك» والمرأة السامرية اختبرا محبة المسيح

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تلميذ المسيح توما الذي عُرف بـ«الشكاك» خير معبر عن محبة المسيح للجميع، فبرغم أنه عاش وتلامس مع المسيح إلا أنه شك.

وأضاف البابا تواضروس، في حلقته الأحدث من برنامج "صوت حبيبي" الذي يطلقه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المرأة السامرية هي أيضًا خير مبشر بمحبة المسيح لا سيما بعد لقائها بمحبة المسيح، التي أوضح البابا أن لها صورا عديدة جدًا تملأ صفحات الإنجيل.