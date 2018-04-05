«الجيزة»: 300 جنيه للأسر المتضررة من تنقيب أوسيم لمدة 3 أشهر

قال أيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، إن المحافظة قدرت مبلغ 300 جنيه كإيجار مؤقت للأسر التي تأثرت منازلها بأعمال تنقيب مجهولين عن الآثار بقرية الكوم الأحمر بمدينة أوسيم.



وأوضح أن المحافظة ستقوم بدفعها لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن أسعار الإيجار بالمنطقة المنهارة ضعيفة وأغلب المنازل عبارة عن أرضى ودور علوي أو حوائط وأسقف خشبية، وأن أعمال التنقيب أدت إلى حدوث تصدعات.



وأوضح أنه بالمعاينة على الطبيعة لكافة المنازل بالمنطقة تبين أن عدد المنازل التى تأثرت بأعمال التنقيب بلغ 8 منازل، 6 منها بشارع حجاج العدوى من داير الناحية خلف المعهد الدينى، و2 آخرين بحارة سيدى مسار وتخص 7 أسر.



وأوضح أن هناك 3 منازل من بين الـ8 تحتاج إلى إزالة كلية، والباقي يحتاج إلى ترميم فقط، مؤكدًا أنه تم إرسال لجنة اليوم لاستخراج إجراءات الإزالة وتراخيص البناء للأهالى.



كان اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، قد انتقل إلى موقع الحادث للاطمئنان على الأسر وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بتقديم مساعدات للأسر المتضررة، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من قاموا بالتنقيب عن الآثار وتحرير محضر بالواقعة.