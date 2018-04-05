«دراسة» توضح الاختلاف في «الصلاح والأصلح» بين المعتزلة وأهل السنة

تناولت دراسة أزهرية أجراها الباحث السيد محمد عبدالحميد عبدالله أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، لنيل الدكتوراه بعنوان "قضية الصلاح والأصلح بين المعتزلة وأهل السنة"، وتعتبر من قضايا علم الكلام الإسلامي الذي هو من أعظم العلوم مقدارًا، ومقياس قواعد عقائد الإسلام، وهو أعز ما يرغب فيه ويعرج عليه، وأهم ما تناخ مطايا الطلب لديه، لكون موضوعه أجل الموضوعات.



كما أن علم الكلام من أوثق العلوم بنيانًا، وقد أشار السعد إلى فائدة دنيوية لهذا العلم وهى انتظام أمر المعاش على وجه لا يؤدى إلى الفساد، وأما فائدته في الآخرة فهي "النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد"، ويؤكد شيخ الإسلام البيجوري ذلك بقوله: "وثمرته معرفة الله بالبراهين القطعية، والفوز بالسعادة الأبدية".

وأوضحت الدراسة، أن قضية الصلاح والأصلح التي تقوم عند المعتزلة على أساسان، الحسن والقبح عقليان، إذ البراهمة وجاحدي النبوات يعلمون قبح الكذب والجهل والظلم والعدوان وحسن الصدق والعلم والعدل والإحسان، فالفعل الحسن عند البغدادية منهم يحسن لذاته، والفعل القبيح يقبح لذاته، فصفة الحسن أو القبح لا تنفك عن الفعل المتصف بها، وأما البصريون فذهبوا إلى أن المحسن والمقبح للأفعال وجوه تقع عليها كما في لطمة اليتيم تأديبا أو ظلما، فاللطمة إن كانت للتأديب فهي فعل حسن وإن كانت ظلما فهي فعل قبيح، ومعرفة الحسن والقبح في الأفعال تدرك بالعقل إما بضرورته أو بنظره، فأصول المحسنات والمقبحات مما يعلم عندهم بالضرورة العقلية ؛ لأنها أصول خلقها الله تعالى فينا لنعتمد عليها في الحكم على الأشياء بالحسن أو بالقبح.

ويري الباحث، إذا كان الحسن والقبح مما يدرك بالعقل عند المعتزلة، فإن الله تعالى قد أوجب على نفسه بعض الأفعال الحسنة وترك الأفعال القبيحة ؛ لأن الله تعالى لما كان عادلا فإنه لا يفعل إلا الحسن وفعله لابد وأن يكون لحكمة وكل شيء مخلوق لصلح العباد، ومن هنا أوجب المعتزلة فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى في الدين فقط أو في الدين والدنيا معا، فقد " ثبت حسن تكليف المؤمن، ولا وجه لحسنه إلا أنه تعالى أقدره على ما كلفه به، وقوى دواعيه إليه، وأزاح علله فيه، وهذا كله في حق الكافر ثابت ثباته في حق المؤمن، ولا فرق بينهما إلا من حيث إن المؤمن أحسن الاختيار لنفسه واستعمل عفله فآمن، ولم يحسن الكافر الاختيار لنفسه لشقاوته فلم يؤمن.

والواجب عند المعتزلة في حكم الضد للقبيح، فإذا كان القبيح ما لفعله مدخل في استحقاق الذم فإن الواجب هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم ؛ لأن الواجب من حقه أن يكون حسنا، ويجب لوجه معقول يجب لأجله، ومن هنا يجب عليه سبحانه أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده، بل الواجب عند البغدادية منهم في الحكمة لخلق العالم وخلق منيكون قابلًا للتكليفثم استصلاح حاله بأقصى ما يقدر من إكمال العقل والأقدار علىالنظر والفعلوإظهار الآيات وإزاحة العلل، وكل ما ينال العبد في الحال والمال منالبأساءوالضراء والفقر والغنى والمرض والصحة والحياة والموت والثواب والعقاب فهو صلاحله، حتى تخليد أهل النار في النار صلاح لهم وأصلح؛ فإنهم لو أخرجوا منها لعادوالما نهوا عنه وصاروا إلى شر من الأول، وأما البصريون فرأوا أن ابتداءالخلقتفضل وإنعام من الله تعالى من غير إيجاب عليه، لكنه إذا خلق العقلاءوكلفهم وجبعليه إزاحة عللهم من كل وجه ورعاية الصلاح والأصلح في حقهم بأتم وجهوأبلغ غاية.

وأضاف الباحث، أن أهل" الحق" ذهبوا إلى أنه لا يجب على الله تعالى شيء وما أنعم به فهو فضل منه وما عاقب به فهو عدل منه، ويجب على العبد ما يوجبه الله تعالى عليه، ولا يستفاد بمجرد العقول وجوب شيء، بل جميع الأحكام المتعلقة بالتكاليف متلقاة من قضية الشرع وموجب السمع، والدليل على أنه لا يجب على الله شيء: أن حقيقة الواجب ما يستوجب اللوم بتركه، والرب سبحانه وتعالى يتعالى عن التعرض لذلك ؛ لأن طاعات المكلفين تجب عند المعتزلة شكرا لله تعالى على ما أولاه من آلائه، فإن كانت الطاعات واجبة عوضا من النعم يستحيل أن يستحق مؤدي الواجب ثوابا، ولو جاز أن يستحق العبد على أداء الواجب عوضا لجاز أن يستحق الرب على الثواب شكرا وإن كان مستحقا.

وأوضحت الدراسة، أن إذا كانت القضية الأشعرية الكبرى في استناد جميع الأشياء إلى الله تعالى القادر المختار خلقا وتدبيرا ابتداءً وبلا واسطة، فإن الشرع هو المحسِّن والمقبِّح والموجب، وهو الذي يكسب الأشياء صفة الحسن والقبح ولا يخبر عن حسن وقبح ثابتين لها في نفس الأمر، وإذا كانت أفعاله تعالى غيب عنا فإن لله تعالى أن يفعل ما يشاء، وله سبحانه أن يكلف بعض عباده بما يطيقون وما لا يطيقون، بل له أن يكلفهم بالممتنع لذاته وهو أقصى صورة من صور التكليف بما لا يطاق ؛ لأنه يفعل ما يفعل بمحض المشيئة ومطلق الإرادة، فالحسن والقبح في الأفعال عند السادة الأشاعرة لا يثبت إلا بحكم الشرع، فالشرع هو الُمحَسِّن والمُقَبِّح والمُوجِب".

فَالْحَرَامُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ اُتْرُكُوهُ وَلَا تَفْعَلُوهُ، وَالْوَاجِبُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ افْعَلُوهُ وَلَا تَتْرُكُوهُ، وَالْمُبَاحُ هُوَ الْمَقُولُ فِيهِ إنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوهُ وَإِنْ شِئْتُمْ فَاتْرُكُوهُ ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْخِطَابُ مِنْ الشَّارِعِ فَلَا حُكْمَ"، ولا يمكن لعاقل أن يُدْرك أن في الفعل حُسْنا يترتب عليه المدح في الدنيا والثواب عند الله، أو قُبْحًا يترتب عليه الذم عاجلا في الدنيا، والعقاب عند الله آجلا في الآخرة، وليس في الأشياء صفات ذاتية تقتضي حسنها أو قبحها، بل إنَّ الشرعَ هو الذي يُصَيِّر الشيء حسنا أو قبيحا، ولا يُخْبِرُ عن حُسْنٍ أو قُبْحٍ ثابتيْن للأشياء في نفس الأمر ؛ لأن الأمر والنهي الإلهيين من موجِبات الحُسن والقبح لا من مقتضياته،وأفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض، بل إنه سبحانه فعل ما فعل لمحض المشيئة ومطلق الإرادة، وله أن يكلف عباده ما يطيقونه وما لا يطيقونه ؛ دون أن يكون ذلك ظلما منه ؛ لأن الظلم " منفي عنه بطريق السلب المحض، كما تسلب الغفلة عن الجدار، والعبث عن الريح، فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى"فالله سبحانه أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لأمره، وله سبحانه أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون، بل يكلفهم بالممتنع لذاته دون أن يكون ذلك قبحا منه، لأنا لا نعلم وجه الحكمة على التفصيل في جميع أفعاله تعالى، والقول بأن فعلا ما قد حسن عند الله تعالى لأنه حسن عندنا، فيجب أن يأمر به الله ويمدحه ويثيب عليه، أو القول بأن فعلا ما قد قبح عند الله تعالى لأنه قبيح عندنا فيجب أن ينهي الله عنه ويذمه ويعاقب عليه إنما هو تخرص على غير هدى.

وقال الباحث، إذا كان المعتزلة يرون أن الواجب هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم، وهو في حكم الضد للقبيح، فإن الأشاعرة قد ذهبوا إلى أن الوجوب محال في حق الله تعالى، وذلك لما يلي:-

إن الوجُوبَ لا يتحقق إلا في حق من يقبل النفع والضرر، ولو ليم أو عوقب لناله ضرر، والله تعالى يتقدس عن قبول الضرر والنفع، يل إن جل وتعالى منزه عن إمكانية التضرر، فكيف يتحقق الوجوب في حقه تعالى.وإن الأفعال بالنسبة لله تعالى على مرتبة واحدة في حكمها " ولولا أنه شاع في ألفاظ عصبة أهل الحق أنه – تعالى -خالق الخير والشر لكان سر التوحيد يوجب أن يقال: ليس في أفعال الله تعالى خير ولا شر بالإضافة إلى حكم الإلهية، فإن الأفعال متساوية في حكمه، وإنما تختلف مراتبها بالإضافة إلى العباد".

كما إن الوجوب لا يثبت إلا بحكم الشرع، فهو الُمحَسِّن والمُقَبِّح والمُوجِب ولا يمكن لعاقل أن يُدْرك أن في الفعل حُسْنا يترتب عليه المدح في الدنيا والثواب عند الله، أو قُبْحًا يترتب عليه الذم عاجلا في الدنيا، والعقاب عند الله آجلا في الآخرة، بل إنَّ إمام الحرمين يُؤكد على أن الشرعَ هو الذي يُصَيِّر الشيء حسنا أو قبيحا، ولا يُخْبِرُ عن حُسْنٍ أو قُبْحٍ ثابتيْن للأشياء في نفس الأمر ؛ لأن الأمر والنهي الإلهيين من موجِبات الحُسن والقبح لا من مقتضياته.

يقول إمام الحرمين: "إن أئمتَنَا تجَوزوا في إطلاق لفظة فقَالُوا لا يُدْرك الحسن والقبح إلا بالشرع، وهذا يوهم كون الحُسن والقُبح زائدًا على الشرع مع المصير إلى توقف إدراكه عليه، وليس الأمر كذلك، فليس الحُسنُ صِفةً زائدةً على الشَّرعِ مُدْرَكة به، وإنما هو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناءِ على فاعله، وكذلك القول في القبيح، فإذا وصفنا فعلا من الأفعال بالوجوب أو الحظر، فلسنا نعنى بما نبينه تقدير صفة للفعل الواجب يتميز بها عما ليس بواجب، وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر به إيجابًا، والمراد بالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنهي عنه حظرا وتحريما.

فالأشاعرة يؤكدون على أنَّ أفعالَه تعالى خَارجةٌ من مباحث الحسن والقبح جملة وتفصيلا، وليست من مباحث الوجوب أبدا؛ لأنّ الحسن والقبح يرجعان إلى الأمر والنهي الإلهيين، ولولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمر به لما فهم العبد وجوبا عليه، فالحكم لا يثبت إلا بالشرع، ولا حاكم على الشرع، فلا يجب عليه شيء.

وتضمنت الدراسة، إن الأشاعرة يرون أن دخول العقل في طلب أحكام الله تعالى في الأفعال دخول بميزان مختل ينقلب به صاحبه خاسِئًا وهو حَسِير، لأن أفعالَه جل اسمه غيبٌ عنا.وإن الوجوب لا يتحقق إلا بإيجاب موجب، والله سبحانه منزه عن ذلك ؛ لأنه الموجِب على عباده، فليس فوقه موجب حتى يوجب عليه شيء.وانه يتنافى مع إثبات الإرادة والاختيار للباري تعالى، ولما كان الله تعالى مختارا يصح منه الفعل أو الترك امتنع وجوب فعل من الأفعال عليه.

