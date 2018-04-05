بالفيديو.. البابا تواضروس: المغفرة لا تحصل دون سفك دماء

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيح عندما عُلق على الصليب سفك دمه، لأنه كُلُّ شَيْءٍ تَقْرِيبًا يَتَطَهَّرُ حَسَبَ النَّامُوسِ بِالدَّمِ، وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ، وذلك حسبما ورد في الفصل التاسع من رسالة بولس رسول المسيح إلى العبرانيين أي اليهود.

وأضاف البابا تواضروس، في حلقته الأحدث من برنامج «صوت حبيبي»، الذي يطلقه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لكي تحدث المغفرة للمؤمنين كان لابد من تقدم ذبيحة وأن يحدث «دم»، حسب الإيمان المسيحي، حيث جاء المسيح الذي تمم ذلك الشرط.

