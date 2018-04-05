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الكرازة
الخميس 05/أبريل/2018 - 03:02 م

البابا تواضروس: المسيح سامح المطالبين بموته بسبب حبه لهم

البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت - ماريان رسمي
dostor.org/2118265

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أول كلمات المسيح، هي ما جاء في الفصل الـ23 من البشارة المكتوبة بواسطة رسول المسيح لوقا «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ».

وأضاف البابا تواضروس، في حلقته الأحدث من برنامج "صوت حبيبي" الذي يطلقه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تلك الكلمة جاءت في إطار محبة المسيح لصالبيه، ووصفهم بأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، موضحًا أن ذلك جرّاء محبته لهم.

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