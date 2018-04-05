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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:55 م

خطوة بخطوة.. التفاصيل الكاملة لكيفية تحديد أهداف وسياسات الموازنة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
مني هيبة
dostor.org/2118259

فيما يتأهب البرلمان لناقشة الموازنة العامة للدولة التي أحيلت إليه من الحكومة نهاية الشهر الماضي، ينشر "الدستور" أهم السياسات والأهداف التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة، والجهة المسئولة عن رسم تلك السياسات.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات في هذا الصدد وفقًا لمنشور الموازنة الذي تصدره وزارة المالية في شأن الموازنة:

1. يتولي قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية إعداد المقترحات والتوصيات التى يجب أن تحكم مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

2. يقوم قطاع الموازنة بتشكيل لجان فنية، للعمل علي تقييم ودراسة الظروف الاقتصادية الجارية، ووضع التوقعات والتطورات المحتملة، التي يحتمل أن تؤثر على الإيرادات والنفقات خلال مدة الموازنة، أي لمدة عام كامل، مثل التعديلات التى قد تطرأ على هيكل الضرائب، والأجور والبنود التى قد تتطلب نفقات كبيرة غير عادية مثل تسديد القروض طويلة الأجل.

3. تقوم اللجان الفنية بتحديد التوجهات والإطار التي يجب أن تعد الموازنة العامة للدولة على أساسها وهي:
• تقليل أو سد العجز فى الموازنة.
• تشجيع الصناعات المحلية، وتكوين البنية الأساسية للهيكل الاقتصادي.
• زيادة الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع ككل.
• ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض آثار التضخم.
• تنمية موارد الدولة الذاتية.
• تجديد أنواع البرامج والخدمات ذات الأولوية.

4. بعد الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لسياسة الموازنة يقوم وزير المالية، بعرض نتائج هذه الدراسة على مجلس الوزراء لاعتمادها، وعندئذ تصبح هذه المقترحات والتوصيات، بمثابة مؤشرات عامة، توجه للسلطة التنفيذية للالتزام بها عند إعداد مشروع الموازنات الخاصة بها، التي تشكل في إجماليها الموازنة العامة للدولة.

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