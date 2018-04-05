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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:53 م

معلومات استخباراتية تفجر مفاجأة جديدة بقضية «سكريبال»

سكريبال
سكريبال
إسراء أحمد
dostor.org/2118255

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة البريطانية تلقت معلومات استخباراتية تفتح مجالًا جديدًا في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال.

وأوضحت المعلومات أنه تم وضع غاز الأعصاب على مقابض الأبواب في منزله ببريطانيا، خصوصًا الباب الأمامي للمنزل، وتم وضعه بواسطة بعض الجهات الروسية.

وكشفت المعلومات الاستخباراتية أن روسيا أجرت تجارب عديدة على هذا النوع من الغاز قبل فترة وجيزة من محاولة قتل سكريبال وابنته يوليا، به.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات التي وردت للشرطة البريطانية بها أدلة تؤكد ضلوع روسيا في الحادث، وأنها جربت نشر الغاز على مقابض الأبواب كأداة للقتل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر الأمنية في بريطانيا لم تكشف عن توقيت حصولها على هذه المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن، إلا أنها أكدت أن لندن حصلت، أمس الأربعاء، على معلومات سرية من وكالات اسخباراتية أجنبية، تفيد بتورط الكرملين في القضية.

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