البابا تواضروس: كلمات المسيح على الصليب نموذج يدرس في الحب

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن محبة المسيح للبشر لها صور عديدة يحاول الإنسان أن يستخرجها في أسبوع الآلام الذي يمتلئ بصور الحب.



وأضاف البابا تواضروس، في حلقته الأحدث من برنامج "صوت حبيبي" الذي يطلقه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن كلمات السيد المسيح على الصليب خير معبر عن محبته للبشر، مؤكدا أن كلمات السيد المسيح السبع على الصليب تعتبر نموذجا يدرس في الحب ومقابلة الشر بالخير والاساءة بالحب.