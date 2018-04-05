«بدوي»: بدء التشغيل التجريبي لـ «كيما٢» الجديد نهاية 2018

شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك في مشروع كيما 2 لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال لإنتاج الامونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.



وبتوقيع العقد ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51،2% إلى 61،8% والممثلة في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك بلوم والبنك العقاري المصري بنسب متفاوتة.



حضر التوقيع كلا من المهندس عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما ورؤساء البنوك المشاركة في تمويل المشروعات ويعد مشروع كيما من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة.



ويساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما أنه يوفر الأسمدة الأزوتية وينتج حوالي 1600 طن يوريا و1200 طن امونيا يوميا، ويصل إجمالي تكلفته الاستثمارية إلى 11،6 مليار جنية بتمويل قدرة 292،3 مليون دولار بالإضافة إلى 1،920 مليار جنيه إقراض من البنوك والنسبة المتبقية بتمويل ذاتي.



ومن المقرر أن تنتهي إحدى الشركات الإيطالية التي تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالي أعمال المشروع بنهاية أبريل الجاري والبدء في التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.