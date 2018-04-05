القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
اقتصاد
الخميس 05/أبريل/2018 - 02:47 م

«بدوي»: بدء التشغيل التجريبي لـ «كيما٢» الجديد نهاية 2018

صوره من الحدث
صوره من الحدث
اسامة الشندويلي
dostor.org/2118243

شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد رفع قيمة مشاركة البنوك في مشروع كيما 2 لإعادة تأهيل مصانع شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال لإنتاج الامونيا واليوريا بالغاز الطبيعي.

وبتوقيع العقد ترتفع قيمة مشاركة البنوك من 51،2% إلى 61،8% والممثلة في البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك بلوم والبنك العقاري المصري بنسب متفاوتة.

حضر التوقيع كلا من المهندس عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما ورؤساء البنوك المشاركة في تمويل المشروعات ويعد مشروع كيما من المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة.

ويساهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة كما أنه يوفر الأسمدة الأزوتية وينتج حوالي 1600 طن يوريا و1200 طن امونيا يوميا، ويصل إجمالي تكلفته الاستثمارية إلى 11،6 مليار جنية بتمويل قدرة 292،3 مليون دولار بالإضافة إلى 1،920 مليار جنيه إقراض من البنوك والنسبة المتبقية بتمويل ذاتي.

ومن المقرر أن تنتهي إحدى الشركات الإيطالية التي تتولى تنفيذ المشروع من تنفيذ نحو 85% من إجمالي أعمال المشروع بنهاية أبريل الجاري والبدء في التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.

«بدوي»: بدء التشغيل التجريبي لـ «كيما٢» الجديد نهاية 2018
«بدوي»: بدء التشغيل التجريبي لـ «كيما٢» الجديد نهاية 2018
الآن

بعد 6 أعوام.. محطات قضية «التمويل الأجنبى»

الكاتدرائية تستعد لاستقبال عيد القيامة فى ثوبها الجديد (صور)

«المالية» في أزمة بسبب حكم علاوات المعاشات

إخلاء سبيل 6 من قيادات «أولتراس أهلاوى» فى «التخطيط للتظاهر»

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

سر رجل السويس العارى

مقترح برلمانى لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ«6 سنوات»

ألبومات الصور

«عبد الغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

محافظ الوادى الجديد: المواطن هو الرادع الأساسى للفساد

مؤتمر مصر الخير بالبورصة المصرية

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

سر رجل السويس العارى

مقترح برلمانى لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ«6 سنوات»

كشكول

بالصور.. جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "قطرة مياة = طاقة"

جامعة حلوان وإدارة القاهرة التعليمية يطلقان لقاء "سفير الشباب الرابع"

أزهريون بكوت ديفوار: علماؤنا يساعدون في التغلب على العقبات

مؤتمر الطفيليات بجامعة الأزهر يتناول الأمراض المعدية

محافظ الأقصر من الجامعة الألمانية: ١٨ أبريل إزاحة الستار عن آخر تمثال لرمسيس

الأمصار

روسيا: انتقال زعيم «داعش» من سوريا إلى العراق

مسؤول ألماني يطالب بريطانيا بإثبات تورط روسيا في تسمم سكريبال

أبو مازن يتسلم الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس

مباحثات بين الأردن وألمانيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الكويت تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية

ads
منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك