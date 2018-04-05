مقترح برلمانى لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ«6 سنوات»

كشف النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وعضو ائتلاف دعم مصر، عن تفاصيل مقترحه الخاص بتعديل المادة رقم 140 من الدستور، والتى تنص على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».



وأوضح النويشى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعديل المقترح يتضمن أن تصبح مدة الرئاسة 6 سنوات بدلا من 4 فقط، مؤكدًا أن فترة الرئاسة كـ4 سنوات غير كافية على الإطلاق لتحقيق أي تنمية.



وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر أنه لا يهدف إلى إتاحة الفرصة لأى رئيس بأن يترشح أكثر من مرتين فقط، ولكنه يهدف في الأساس إلى زيادة المدة الخاصة بحكم الرئيس إلى 6 سنوات بدلًا من 4 فقط.