50 باحثًا في الذكاء الصناعى يقاطعون جامعة بكوريا الجنوبية

نظم باحثون فى مجال الذكاء الصناعى من حوالى 30 دولة حملة لمقاطعة جامعة فى كوريا الجنوبية.



ووّقع أكثر من 50 أكاديميا بارزا على خطاب يدعو لمقاطعة معهد العلوم والتكنولوجيا المتقدمة فى كوريا الجنوبية وشريكتها شركة التصنيع "أنظمة هانشا"، بسبب مخاوف من معمل جديد فى مجال الدفاع يمكن أن ينتج روبوتات قاتلة.



وقال توبى والش، منظم المقاطعة والأستاذ بجامعة جنوب ويلز، "لن نعمل علي تطوير أسلحة مستقلة ذاتيًا من أجل القتل، هناك الكثير من الأشياء العظيمة التى تستطيع أن تفعلها بالذكاء الصناعى، والتى تنقذ الأرواح منها فى سياق عسكرى".



وأوضح والش أن الجامعة تعقد شراكة مع شركة مثيرة للشكوك من الناحية الأخلاقية والتى لا تزال تنتهك المعايير الدولية.



وقال الباحثون إنهم لن يتعاونوا مع الجامعة أو يستضيفوا زائرين منها خوفًا من سعيها للإسراع فى سباق التسلح بتطوير أسلحة مستقلة ذاتيًا.



