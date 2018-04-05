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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:41 م

بالصور.. محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين

صوره من الحدث
صوره من الحدث
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2118223

التقى الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بمكتبه، وفد الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين وعلى رأسه ياسر عبيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد أبوالوفا، عضو مجلس الإدارة، الذى يزور محافظة سوهاج لبحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحاد والمحافظة، وذلك بحضور كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئول ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة.

وأوضح المحافظ أنه تم خلال اللقاء مناقشة عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة والاتحاد وإقامة أول بطولة للمحافظات فى سوهاج، وكذلك التجهيز لتنظيم بطولة للمكفوفين فى رياضات السباحة وألعاب القوى باستاد سوهاج الرياضى.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية حريصة على تفعيل مبادرة سوهاج صديقة لذوى الإعاقة، من خلال تنظيم العديد من البطولات والأنشطة لذوى الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المهتمة من الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى، وتنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بأن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة، مؤكدًا أن المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة مفتوحة دائما لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة أنشطتهم الرياضية والشبابية بجميع القرى والمدن.

بالصور.. محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين
بالصور.. محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين
بالصور.. محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين
بالصور.. محافظ سوهاج يلتقى وفد الاتحاد الرياضى للمكفوفين
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