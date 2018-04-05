بعد أزمة «الجندى».. إسماعيل يطالب الوزراء بالتهدئة مع النواب

كشف مصدر حكومى لـ"الدستور" عن أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزراءه للتنسيق والتعاون الكامل مع نواب البرلمان دون صدام، مشددا على استكمال التنسيق والتفاعل المباشر مع جميع النواب لتقديم كل التسهيلات فى تنفيذ المشروعات الخدمية التى يتم العمل عليها بالمحافظات، إضافة إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان لمزيد من الشفافية فى التفاعل والعمل الجاد من قبل الوزراء المعنيين، ولتوضيح ما يعرض من مشروعات القوانين على مجلس النواب.



وأكد ضرورة التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستمرار مسيرة الإصلاح والبناء على الوجه الأكمل.



كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد استقبل أمس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحفاوة بالغة فى اجتماعهما لإنهاء أزمة وزير التنمية المحلية مع النواب، على خلفية تصريحاته التى وصفها النواب بـ"المسيئة"، واعتذر الجندى مؤكدا احترامه لمجلس النواب، وأنه لا يقبل الإساءة لأعضاء المجلس وتم احتواء الأزمة.



