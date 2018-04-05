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الخميس 05/أبريل/2018 - 02:34 م

خاص.. فضل شاكر يوّجه رسالة قوية لشيرين

الفنان اللبناني فضل
الفنان اللبناني فضل شاكر،
محمد قدري
dostor.org/2118215

علمت «الدستور» أن الفنان اللبنانى فضل شاكر، العائد من الاعتزال، طلب من قناة الجديد اللبنانية أن توصل رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الحلقة القادمة من برنامج "حكاية طويلة".

وأضافت مصادر متعاونة مع القناة أنه يريد أن ترد على رسالته التي تلمح لوجود عتاب منه لها خاصًة أن بينهما عشرة طويلة وعملا فنيا ناجحا من خلال دويتو غنائى رومانسى.

وتنشر الرسالة فيديو في الحلقة القادمة وتسعى القناة لعرض رد شيرين أيضًا، حيث يتواصل مراسلو القناة معها بالقاهرة حاليًا، ويتحدث فضل في الفيديو عن عمل جديد يريد تقديمه مع شيرين، خلال الفترة القادمة، وأن تشهد شهادة في حقه على خلفية اتهامه بقتل مجموعة من العسكريين.

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