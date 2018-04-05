أستراليا تحقق في شحنة أغنام نافقة قبل اتجاهها إلى قطر والكويت

أعلنت وزارة الزراعة الأسترالية عن بدء التحقيق فى نفوق حوالى 2400 من الأغنام فى شحنة كانت متجهة إلى الشرق الأوسط، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقدم مجهول لقطات مصورة للماعز المحمولة علي سفينة "صادرات إيمانويل" التي خرجت من فريمانتل المتجهة إلي الشرق الأوسط، ولقطات لجمعية الحيوانات الأسترالية.



ورجحت الصحيفة أن يكون سبب النفوق هو الإجهاد الحراري، وغادرت السفينة فريمانتل فى الأول من أغسطس تحمل حوالى 64 ألفا من الأغنام المتجهة إلى قطر والكويت والإمارات.



وخضعت الشحنة للتحقيق من قِبل وكالة البيئة الفيدرالية، لأن عدد الأغنام الذى نفق بسبب الإجهاد الحرارى جعل مُعدل الوفيات 3.76%، حيث إن شحنات التصدير الحية التى تكون معدلات النفوق فيها أكثر من 2% تخضع للمراجعة.