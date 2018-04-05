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اقتصاد
الخميس 05/أبريل/2018 - 02:33 م

«فريد» و«جمعة» يفتتحان جلسة تداول البورصة بمناسبة يوم اليتيم

البورصة
البورصة
أكرم عمران
dostor.org/2118213

نظمت البورصة المصرية، اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة يوم اليتيم، إدراكًا منها بأهمية انخراط مجتمع الأعمال في تعزيز المسئولية المجتمعية، كأحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تشمل مختلف شرائح السكان على نحو مستدام.

وشارك في احتفالية تدشين جلسة التداول بمناسبة يوم الطفل المصرى، محمد فريد رئيس البورصة، والدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعدد من الشركات المقيدة، وقرابة 30 طفلًا.

وقال "فريد" إن استضافة البورصة هذا الحدث للعام الثالث على التوالى يؤكد اهتمامها الشديد بملف المسئولية المجتمعية، مشيرا إلى أن المسئولية المجتمعية تعد مكونًا أساسيًا من مكونات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة على نحو مستدام.

وتابع "فريد" أن إدارة البورصة مستمرة في تنظيم الحفل سنويا، مساهمة منها في تلبية احتياجات عدد أكبر من الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع، وتقديم العون للفئات الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور على جمعة إن البورصة منصة تمويل أساسية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، مؤكدًا أن مصر الخير تخطط لإطلاق 5 صناديق استثمارية خيرية تمول مشروعات بقطاعات مختلفة كالتعليم والصحة، لتنمية الإنسان وحمايته من الفقر.

ودشنت البورصة حملة للتبرعات شارك فيها قرابة 15 شركة مدرجة فى البورصة بمختلف القطاعات، وقدم لهم رئيس البورصة الشكر والتقدير.

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