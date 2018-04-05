القاهرة : الخميس 05 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
04:19 م

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
مصر
الخميس 05/أبريل/2018 - 02:31 م

أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للدواء.. 5 مكاسب لـ«ميكنة الصيدلة»

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2118212

ساهمت ميكنة الإدارة المركزية للصيدلة التى بدأ تطبيقها فى سبتمبر من العام الماضي بعد جهد استغرق عامين، فى عدد من المكاسب على قطاع الصيدلة.

1- الميكنة تساهم فى إنشاء أول قاعدة بيانات للدواء فى مصر.

2- الميكنة سهلت عملية تسجيل الأدوية، ومنع التلاعب بها.

3- غلق باب التعامل الورقي بالإدارة المركزية للصيدلة ومنع تسجيل أى شركة فى بوكس الدواء إلا من خلال منظومة اليكترونية تماما للأدوية المثيلة، دون أى تدخل العنصر البشرى فى مجال تسجيل الدواء فى صندوق المثائل.

4- الميكنة ستساهم فى ضبط للشركات المتقاعسة عن الإنتاج والتسجيل، حيث سيتيح النظام الجديد مدة محددة لاستكمال ملف تسجيل الصنف فى صندوق المثائل، تسقط اتوماتيكيًا اذا لم تستكمل الشركة كل البيانات.

5- ساهمت فى معرفة الأرصدة من الدواء فى مصر.


اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

منذ يوم

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

منذ 3 أيام

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

منذ 3 أيام

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

الآن

بعد أزمة «الجندى».. إسماعيل يطالب الوزراء بالتهدئة مع النواب

أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للدواء.. 5 مكاسب لـ«ميكنة الصيدلة»

المعركة الخاسرة.. كيف فشل «ترامب» فى ابتزاز التنين الصينى؟

بعد 6 أعوام.. محطات قضية «التمويل الأجنبى»

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

سر رجل السويس العارى

مقترح برلمانى لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ«6 سنوات»

ألبومات الصور

«عبد الغفار» يمنح أنواط الامتياز لـ12 ضابطًا وفردًا بـ3 محافظات

صور.. حملة أمنية لإزالة الباعة الجائلين بميدان العتبة

محافظ الوادى الجديد: المواطن هو الرادع الأساسى للفساد

مؤتمر مصر الخير بالبورصة المصرية

نجم الساعة

«الدستور» تكشف قصة «نسر الصعيد»: «رمضان» على خطى «كلبش» ضابط يتورط في قتل مسجون

الأكثر قراءة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

حقيقة زواج شيرين عبدالوهاب السبت المقبل

سر رجل السويس العارى

مقترح برلمانى لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ«6 سنوات»

كشكول

برومبايس: مشروع الهوية البصرية للأقصر يجذب مزيد من السياح

بالصور.. جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "قطرة مياة = طاقة"

جامعة حلوان وإدارة القاهرة التعليمية يطلقان لقاء "سفير الشباب الرابع"

أزهريون بكوت ديفوار: علماؤنا يساعدون في التغلب على العقبات

مؤتمر الطفيليات بجامعة الأزهر يتناول الأمراض المعدية

الأمصار

روسيا: انتقال زعيم «داعش» من سوريا إلى العراق

مسؤول ألماني يطالب بريطانيا بإثبات تورط روسيا في تسمم سكريبال

أبو مازن يتسلم الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس

مباحثات بين الأردن وألمانيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية

الكويت تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية

ads
منوعات

وصفوها بـ«البشعة» فى طفولتها.. لتنافس على ملكة جمال إنجلترا!

تزيين جثة رجل أعمال بالذهب قبل حرقه.. صور

حقيقة إلغاء بصمة العين للمعتمرين في مصر (فيديو)

ولاد الكار

ننشر ملامح التقرير السنوى الأول للمجلس الأعلى للإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك