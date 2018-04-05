أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للدواء.. 5 مكاسب لـ«ميكنة الصيدلة»

ساهمت ميكنة الإدارة المركزية للصيدلة التى بدأ تطبيقها فى سبتمبر من العام الماضي بعد جهد استغرق عامين، فى عدد من المكاسب على قطاع الصيدلة.



1- الميكنة تساهم فى إنشاء أول قاعدة بيانات للدواء فى مصر.



2- الميكنة سهلت عملية تسجيل الأدوية، ومنع التلاعب بها.



3- غلق باب التعامل الورقي بالإدارة المركزية للصيدلة ومنع تسجيل أى شركة فى بوكس الدواء إلا من خلال منظومة اليكترونية تماما للأدوية المثيلة، دون أى تدخل العنصر البشرى فى مجال تسجيل الدواء فى صندوق المثائل.



4- الميكنة ستساهم فى ضبط للشركات المتقاعسة عن الإنتاج والتسجيل، حيث سيتيح النظام الجديد مدة محددة لاستكمال ملف تسجيل الصنف فى صندوق المثائل، تسقط اتوماتيكيًا اذا لم تستكمل الشركة كل البيانات.



5- ساهمت فى معرفة الأرصدة من الدواء فى مصر.



